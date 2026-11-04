SK텔레콤, 3분기 영업이익 5523억원…통신 본업이 성장세 이끌어

SK텔레콤이 올해 3분기 5500억원대 영업이익을 기록했다. 본업인 통신사업이 성장세를 이끌었다.

4일 SK텔레콤에 따르면 3분기 연결 기준 매출은 4조4973억원, 영업이익은 5523억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 13.1% 늘었고, 영업이익은 전년 대비 1000% 이상 증가하며 3분기 연속 5000억원대를 유지했다.전년 동기 대비 실적 개선 폭이 커진 데는 지난해 해킹 사태에 따른 기저효과가 크게 작용했다.

눈길을 끄는 건 실적 회복의 중심에 본업인 통신사업이 자리잡고 있다는 점이다. 무선사업은 고객생애가치(LTV)를 중심으로 매출이 점진적으로 회복됐고, 초고속인터넷 가입자 증가에 힘입어 유선 통신 매출도 전년 동기 대비 7.4% 늘었다.

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SK텔레콤은 신성장동력으로 육성 중인 AI 데이터센터 사업도 사업 구조를 구체화하고 있다. 지난 7월 사업개발을 담당하는 SK하이퍼를 출범시킨 데 이어 8월에는 인프라 운영과 확장을 맡는 SK호라이즌을 설립했다. SK텔레콤이 사업 전략과 글로벌 협력을 총괄하고 자회사들이 사업개발과 인프라 운영을 담당하는 체계를 갖췄다. SK호라이즌은 울산과 서울에 약 180㎿ 규모의 신규 데이터센터를 구축하고 있다.

박종석 SK텔레콤 최고재무책임자(CFO)는 "통신·AI 두 축을 바탕으로 회복과 성장의 성과를 동시에 얻을 수 있었다"며 "통신과 AI 사업을 하나의 성장 전략으로 연결해 시너지를 높이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com