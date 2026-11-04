고물가·고금리에 자영업 한파…가격·품질 차별화로 고객 잡는 외식업체

외식업계가 가격 경쟁력과 메뉴 차별화, 식재료 품질 경쟁력 강화에 나섰다. 고금리와 고물가에 자영업 시장이 위기를 겪고 있는 가운데 소비자 공략을 위한 자구책 마련 일환이다.

4일 국세청 등에 따르면 올해 상반기 자영업자 폐업 건수는 62만4000건으로, 관련 통계가 집계된 1990년 이후 반기 기준 최대를 기록했다. 금융 부담도 커졌다. 금융감독원이 최은석 국민의힘 의원실에 제출한 자료를 보면 개인사업자 대출 신규 연체율은 0.043%에서 0.146%로 3.4배 상승했다. 국내 은행의 개인사업자 대출 연체율은 8월 말 기준 0.86%로, 2013년 5월 이후 13년 3개월 만에 가장 높은 수준으로 올랐다.

고물가와 고금리에 따른 소비 위축이 이어지면서 외식업체의 경쟁 방식도 달라지고 있다. 무조건 가격을 낮추기보다는 가격 대비 만족도를 높이고, 다른 매장에서 경험하기 어려운 메뉴와 품질을 앞세워 고객을 확보하는 전략이다.

Advertisement

담가화로구이는 품질과 가격 경쟁력을 전면에 내세우고 있다. 유기농 쌀누룩과 천일염을 활용해 고기를 7일 이상 숙성하는 한편 첫 주문 할인과 추가 주문 반값 정책 등이 대표적이다. 외식 물가 부담이 커진 상황에서 품질을 유지하면서 가격 저항을 낮춘 것이 성장 전략으로 활용하는 셈이다.

메뉴 구성 자체를 바꿔 고객층을 넓히는 브랜드도 있다. 죽이야기는 기존 죽 전문점 이미지에서 벗어나 캐주얼 다이닝 형태로 매장을 재정비했다. 솥죽과 솥밥을 비롯해 덮밥, 비빔밥 등 한식 메뉴를 추가하며 식사 선택지를 넓혔다. 죽을 건강식이나 간편식으로 소비하던 기존 고객을 넘어 다양한 고객층 확보를 위한 노력이다.

Advertisement

망향비빔국수는 맛의 차별성을 경쟁력으로 내세운다. 채소를 활용한 야채수, 백김치 등을 바탕으로 건강한 맛을 전면에 내세웠다. 연천지역 특산물을 주요 식재료로 활용하고 자체 생산 체계를 갖춘 것도 특징이다.

Advertisement

카페1847은 커피 외에 식사 수요를 공략하고 있다. 대학과 병원 등 특수상권을 중심으로 샐러드와 샌드위치, 베이커리 등을 합리적인 가격에 판매한다. 매일 공급받는 채소를 매장에서 직접 손질해 샐러드와 샌드위치를 만들고 베이글 샌드위치 등 식사 대용 메뉴를 선보이는 형태다.

Advertisement

프랜차이즈 전문가들은 외식업계의 경쟁이 단순한 가격 싸움에서 벗어나 고객이 해당 브랜드를 선택할 이유를 만드는 방향으로 이동하고 있다고 본다. 윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "외식업의 특별한 성공 요소는 품질 좋은 식재료를 통한 좋은 맛이 꾸준히 제공되는지와 고객이 찾아올 특별한 이유를 만드는지가 중요하다"며 "경쟁이 치열한 외식 시장에서 이를 통한 고객 신뢰 구축은 필수적"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com