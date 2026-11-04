동행복권, ‘645 데이’ 개최...로또 추첨 과정 공개

제공=동행복권

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복권수탁사업자 동행복권이 이달 28일 서울 상암 MBC에서 로또복권 추첨 공개 생방송 행사인 '645 데이'를 개최한다고 밝혔다.

'645 데이'는 시민들이 로또복권 추첨 준비 과정과 생방송을 직접 참관하며 추첨의 공정성과 투명성을 확인할 수 있도록 마련된 행사다.

올해는 시민 80명이 참여하며, 온라인 생중계를 통해 현장에 참석하지 못한 시민들에게도 참여 기회를 제공한다.

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행사는 1부 '복권기금 골든벨과 따뜻한 동행',과 2부 '로또6/45 추첨 생방송 참관'으로 진행된다.

1부에서는 트로트 가수 김용필과 신유가 각각 팀을 이뤄 복권 및 복권기금 관련 퀴즈 대결을 펼친다.

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복권기금 수혜기관 관계자들도 참석해 기금으로 추진된 주요 사업과 성과를 소개할 예정이다.

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행사는 MBC 로또·연금복권 방송 유튜브 채널 '알아볼 권리'를 통해 오후 3시 30분부터 생중계되고 온라인 시청자를 위한 퀴즈도 진행하며, 정답자 중 추첨을 통해 경품을 제공한다.

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2부에서는 로또복권 추첨 준비 과정과 리허설, 오후 8시 35분부터 진행되는 실제 추첨 생방송까지 공개해 참관인들은 현장에서 추첨 운영 절차를 직접 확인할 수 있다.

참관 신청은 이달 11일까지 MBC 홈페이지에서 가능하며, 최근 6개월간 로또 및 연금복권 추첨방송 방청 경험이 없는 만 19세 이상 성인이면 누구나 신청할 수 있다.

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신청자 중 무작위 추첨으로 80명을 선정하며, 결과는 17일 개별 안내할 예정이다.

동행복권 관계자는 "이번 '645 데이'는 로또 추첨의 공정성과 투명성을 직접 확인하고 복권기금의 공익적 가치를 알리기 위해 마련했다"며 "현장 참관인과 온라인 시청자 모두가 함께 참여해 복권에 대한 신뢰를 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.