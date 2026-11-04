통신 보안 강화 나선 KT…AI로 보이스피싱 탐지, 스팸 차단 지원

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KT가 통신 관련 고객 보호 체계 강화에 나선다. 스팸 문자와 스미싱, 보이스피싱 등에 개별적으로 대응하던 서비스를 하나로 묶고, 인공지능(AI)을 활용한 탐지 기술도 고도화했다. 최근 개인정보 유출과 보이스피싱 등 개인정보 보안의 중요성이 강조된 데 따른 전략적 선택이다.

4일 KT에 따르면 스팸·스미싱·보이스피싱 등 통신생활에서 발생할 수 있는 위험에 대응하는 고객 보호 브랜드 '안심365'를 출시했다.

안심365의 핵심은 AI 기반 보이스피싱 탐지 기능 강화다. KT는 '안심365 보이스피싱 탐지 3.0'에 음성과 텍스트, 비언어적 요소를 함께 분석하는 멀티모달 AI 기술을 적용했다. 통화 내용의 문맥뿐 아니라 상대방의 발화 속도와 어조 등을 종합적으로 분석해 보이스피싱 위험을 판단한다.

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기존 문맥 분석과 화자 인식, 딥보이스 분석에 비언어적 요소까지 더해 탐지 범위를 넓혔다.

KT는 5일 고객이 자신의 보안 상태를 직접 확인할 수 있는 '안심365 리포트' 서비스도 선보인다. 안심365리포트는 고객의 보안 상태를 점수로 보여주고 스팸 차단과 보이스피싱 탐지 등 실제 보호 내역을 제공하고, 필요한 보안 서비스를 추천해 고객이 자신의 보안 수준을 점검할 수 있도록 했다.

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최세준 KT Customer본부 Customer전략본부장(상무)은 "안심365를 중심으로 변화하는 통신 위험에 선제적으로 대응하고 고객이 일상에서 보호받고 있음을 직접 확인하고 체감할 수 있는 기술과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com