삼성생명, AI·임상의학 결합 지역 통합돌봄 모델 '시니어 커넥티드케어' 공개

◇3일 서울 코엑스에서 열린 'AI Expo MARS 2026' 삼성생명 전시관에서 침실 공간의 무자각 센서 기반 수면 분석과 맞춤형 일상 케어 서비스를 설명하고 있는 모습. 사진제공=삼성생명

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삼성생명이 인공지능(AI)과 임상의학을 결합한 시니어 통합돌봄 모델을 선보이며 지역사회 중심의 돌봄 사업 확대에 나선다.

삼성생명은 오는 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 'AI Expo MARS 2026'에 참가해 지역사회 통합돌봄 모델인 '시니어 커넥티드 케어'를 공개했다.

이 모델은 주거공간 센서와 웨어러블 기기로 수집한 생활정보를 분석해 질환 예측·활력 관리·이상징후 감지 등 3대 알고리즘을 기반으로 맞춤형 생활관리 미션과 가이드를 제공하는 것이 특징이다. 이상징후가 발견되면 관제 담당자가 보호자나 지역사회 돌봄 담당자에게 정보를 전달하고, 의료적 판단이나 진료가 필요한 경우 지역거점병원과 연계하는 체계를 갖췄다.

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삼성생명은 이를 통해 시니어가 살던 집과 지역사회에서 생활을 이어가는 AIP(Aging in Place)를 지원하고, 지자체가 보건소·의료기관·복지기관 등 지역자원을 연결할 수 있는 운영모델도 제안했다. 화성특례시와 함께 동탄 지역에서 12월까지 실증사업(PoC)을 진행하며 생활관리부터 안전 확인, 의료·복지 서비스 연계까지 현장 적용 가능성을 검증할 계획이다.

삼성생명 관계자는 "초고령사회의 통합돌봄은 시니어의 안전을 확인하는 수준을 넘어 평상시 일상을 지원하고 필요한 순간에는 의료와 지역사회 돌봄으로 연결되는 방향으로 발전해야 한다"며 "지역거점병원, 지자체와 함께 시니어가 살던 곳에서 안심하고 지낼 수 있는 통합돌봄 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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