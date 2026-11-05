바다가 차려낸 가을 성찬 '맛 따라, 길 따라 흥겨운 '울진'의 이야기

◇황이주 울진군수는 죽변항 수산물축제 홍보를 위해 B급 감성을 담은 프켓을 들고 서우과 여주 등 시민들과 소통했다. B급 감성의 쑥쓰러움보다는 A급 관광경험에 대한 자신감이 읽힌다. 사진제공=울진군청

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"도를 아십니까? 저는 도다리를 압니다." 우스꽝스러운 피켓 문구 뒤에는 황이주 울진군수가 서 있다. 지난달 23일에는 경기도 여주의 오곡나루축제 현장을 찾아 사또 복장으로 여주 시민과 만났고, 지난 22일에는 서울 마포역 등 주요 역에서 서울 시민과 B급 감성을 나눴다. 죽변항 수산물축제를 알리기 위해서다. B급 감성의 쑥스러움은 찾아보기 힘들다. B급 감성이면 어떠랴. 울진의 관광 경험 자체는 A급 경험이 될 것이란 확신이 있어 그럴 게다. 그도 그럴 것이 11월 울진은 흥이 넘친다. 길을 따라 만나는 멋스러운 풍경과 미식 경험은 언제나 즐겁고 새롭다. 울진의 가을엔 '흥'이라는 스토리가 있다.

◇죽변항 수산물축제는 맨손으로 활어를 잡는 이벤트가 진행된다. 사람 몸통만한 부시리나 방어 등도 잡을 수 있어 남녀노소에게 인기가 많다. 사진제공=울진군청

"가자, 죽변항! 먹자, 수산물!"

울진은 '미식'의 고장이다. 계절과 상관없이 바다를 끼고 있는 덕에 싱싱한 수산물을 즐길 수 있다. 가을의 경우 겨울철 미식가의 입맛을 사로잡는 왕돌초 대게는 살을 찌우는 시기이지만, 다양한 활어를 이용한 회와 생선·해산물을 활용한 탕과 국이 빈자리를 메운다. 가을의 단맛을 한껏 머금은 무를 활용한 조림은 밥도둑으로 손색이 없고, 시원한 물메기탕 한 그릇은 일 년 전 숙취마저 풀리는 느낌을 선사한다. 무엇보다 싱싱한 수산물을 활용한 지리 형태의 탕과 국은 아이와 어르신이 즐기기에도 부담이 없다. 가족형 미식 여행지로서 울진은 '찐'이다.

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◇죽변항 수산물축제는 매년 가을 열리는 지역 행사로, 수산물을 활용한 다양한 미식 경험과 체험 콘텐츠가 재미를 더한다. 사진제공=울진군청

무더운 여름이 가고 입맛 도는 가을. 울진의 맛을 제대로 느끼고 싶다면 죽변항 수산물축제로 향해 보자. 매년 열리는 행사로, 올해는 11월 6일부터 8일까지 죽변항 일대에서 울진의 매력을 충분히 느낄 수 있다. 울진군에 따르면 축제 기간 수산물 및 건어물 판매장터와 맨손 활어 잡기, 화합의 물회 퍼포먼스, 수산물 즉석 경매와 해체 쇼 등 다양한 이벤트와 무료 시식 행사가 진행된다. 방어, 오징어, 전어 등 울진에서 잡아 올린 각종 수산물을 맛보는 것도 좋다. 대게와 견줘도 손색이 없는 도다리는 지금 살이 통통하게 올라 뼈째회로 즐기면 그 맛이 일품이다.

◇울진의 공석횟집은 바닷가를 바로 마주보고 있는 지역 식당으로, 현지인이 즐겨 찾는 곳이다. 사진제공=지엔씨21

시끌벅적한 축제 현장에서의 미식 경험도 좋지만, 한적한 시골 마을의 식당을 찾는 것도 여행의 재미를 더한다. 노부부가 운영하는 전복죽집이나 바닷가와 인접한 소박한 횟집이라도 싱싱한 수산물이 지닌 매력을 느끼기엔 충분하다.

◇죽변등대는 주변 산책코스가 인상적이다. 죽변은 대나무가 많이 자생한다고 해서 붙여진 이름이다. 죽변등대 주변에 자생하는 소죽(小竹)은 화살을 만드는 재료로 사용됐다고 전해지며, 산책로에는 SBS드라마 '폭풍속으로' 세트이 있다. 사진제공=지엔씨21

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죽변항 길을 따라가다 보면 마주할 수 있는 곳이 죽변등대다. 죽변등대는 1910년 11월 24일 처음으로 불을 밝힌 이후 죽변항과 동해상을 항해하는 선박의 길잡이 역할을 해왔다. 대한제국 시절 착공됐으며, 등탑 내부 1층 천장에는 태극 문양이 새겨져 있다. 바닷가 언덕 위에 세워져 풍광이 아름답고, 주변을 조망할 수 있는 전망대도 갖추고 있다.

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◇평해사구습지생태공원은 바다와 접한 이색 풍경을 품고 있으며, 가을 감성을 느낄 수 있는 계절의 시간을 간직한 곳이기도 하다. 사진제공=지엔씨21

바다와 접한 이색 풍경, 평해사구습지생태공원

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울진 하면 왕피천과 왕피천 케이블카를 떠올리기 쉽다. 삼국시대 강원 삼척 부근의 작은 나라였던 실직국의 왕이 피신했다는 전설을 품고 있는 곳이다. 케이블카를 타고 울진의 탁 트인 바다를 마주할 수 있다. 잘 갖춰진 시설을 갖춘 왕피천공원은 울진, 더 나아가 인근 지역 주민이 즐겨 찾는 휴식 공간이다. 다만 울진만의 매력을 느끼기에는 살짝 아쉬운 감이 있다. 이럴 땐 평해사구습지생태공원이 제격이다. 구산해수욕장, 월송정 등 빼어난 해안선과 배후 습지를 활용한 생태공원으로, 동해안의 훼손되지 않은 해안사구와 푸른 바다가 어우러진 자연을 느낄 수 있기 때문이다.

◇평해사구습지생태공원은 해안전망대, 기수역관찰대, 생태관찰대, 조류관찰대, 사구전망대, 광장, 쉼터 등의 시설이 있다. 탐방객의 이동 편리성을 위햐 탐방 데크가 잘 갖춰져 있다. 사진제공=지엔씨21

평해사구습지생태공원은 규모부터 압도적이다. 축구장 12개를 합쳐 놓은 크기로 내부에는 해안전망대, 기수역관찰대, 생태관찰대, 조류관찰대, 사구전망대, 광장, 쉼터 등의 시설이 마련돼 있다. 각 시설은 탐방객이 생태 탐방을 할 수 있도록 조성된 탐방 데크와 탐방로로 이어져 있다.

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◇평해사구습지생태공원에는 다양한 동식물이 살고 있다. 가을에는 갈대가 나풀거리며 탐방객을 반긴다. 사진제공=지엔씨21

습지는 언뜻 보면 벌판뿐인 것 같지만, 이곳은 생태의 보고로 그 가치를 인정받는다. 국립환경과학원이 2006년 실시한 평해 해안사구의 지형, 식생, 동식물상 등에 대한 정밀조사 결과 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 수달과 매를 비롯해 Ⅱ급인 삵, 말똥가리, 큰말똥가리, 새홀리기, 가시고기 등 총 7종이 서식하는 것으로 확인됐다. 이 밖에 조류 70종, 포유류 12종, 어류 17종, 양서류 6종, 파충류 4종, 곤충 149종, 저서성 대형무척추동물 31종 등 총 289종의 야생동물이 서식하거나 이곳을 찾는 것으로 조사됐다. 식물상으로는 갯메꽃, 통보리사초, 순비기나무 등 전형적인 사구식물이 다수 분포하고 있으며, 갈대와 부들 등 습지식물이 군락을 이룬다. 낭아초, 해란초 등 총 30과 69속 76종의 식물도 이곳에 뿌리를 내리고 있다.

평해사구의 배후사구습지에서 바닷가를 향해 발길을 돌리면 해송림이 이어진다. 해송림을 지나면 4개의 벤치가 서로 마주 보고 있는 아담한 쉼터가 나온다. 쉼터 남쪽으로는 남대천 하구와 평해사구가 어우러진 풍광이 펼쳐진다.

◇평해사구습지생태공원의 매력은 걷고 서다를 반복하며 주변에서 마주한 풍경이 지루할 틈이 변한다는 게 꼽힌다. 사진제공=지엔씨21

울진군 온정면 백암산 기슭에서 발원해 평해읍에 이르러 바다로 흘러드는 남대천 하구는 민물과 바닷물이 만나는 기수역이다. 생물 다양성이 높고 생태적 기능이 우수한 것이 기수역의 특징이다. 남대천의 민물과 동해의 바닷물이 섞이는 이곳에 서식하는 생물은 다종다양하다. 대표적인 어종으로는 은어와 숭어, 망둑어가 있다. 해안으로부터 3열의 해안사구 형태가 보존돼 있는 평해사구는 동해안 해안사구의 형성 과정을 설명하는 모델이 되는 지역으로 알려져 있다.

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◇울진의 석류굴은 성불이 머물던 곳이라는 뜻에서 이름이 ??었다. 성류굴 입구로 가는 길목에서는 성류굴 앞을 흐르는 맑은 왕피천과 파란 하늘이 액자처럼 펼쳐져 이국적인 풍광이 빼어나다. 사진제공=지엔씨21

익스트림의 매력, 성류굴·불영계곡

울진의 매력은 조용함과 함께 활동적인 체험을 즐길 수 있다는 점이다. 대표적인 곳이 성류굴이다. 성류굴은 울진군 근남면 구산리에 있는 석회암 동굴로, 약 2억5000만 년 전에 형성된 것으로 알려져 있다. 아름다운 종유석이 금강산 같다고 해서 '지하금강'이라고도 불린다. '성불이 머물던 곳'이라는 뜻에서 성류굴이라는 이름이 붙었으며, '선유굴', '탱천굴', '장천굴'이라는 이름으로도 불렸다.

◇울진의 석류굴은 2억 5000만년 전 형성된 것으로 알려졌다. 정유석이 금강산 같다고 해서 지하금강이라고 불린다. 사진제공=지하금강

성류굴은 전체적으로 수평동굴이며, 동굴 안에는 9곳의 광장과 수심 4~5m의 물웅덩이 3개가 있다. 자연 그대로의 모습을 간직하고 있어 도보 이동이 단순하지만은 않다. 짧은 순간이긴 하지만 고개를 숙이는 건 기본이고, 허리를 굽히거나 바닥을 기어 이동해야 하는 경우도 있다. 색다른 재미다. 주차장에서 성류굴 입구로 가는 길목에서는 성류굴 앞을 흐르는 맑은 왕피천과 파란 하늘이 액자처럼 펼쳐져 이국적인 풍광을 자랑한다. 소셜네트워크서비스(SNS)에 올라오는 사진의 배경이 되는 곳이기도 하다.

◇불영사는 불영계곡과 함께 즐기기 좋은 곳이다. 불영계곡은 기암괴석과 깊은 계곡이 절경이며, 불영사는 단풍과 함께 산책을 즐기기 좋은 곳이다. 사진제공=지엔씨21

불영계곡은 가을 트레킹에 안성맞춤인 곳이다. 불영사계곡은 근남면 행곡리에서 금강송면 하원리까지 15㎞에 이르며, 기암괴석과 깊은 계곡, 푸른 물이 가히 절경이다. 불영계곡은 봄에는 연둣빛으로, 여름에는 짙은 초록빛으로 물들고 가을에는 울긋불긋 형형색색의 단풍이 인상적이다. 겨울에는 하얀 눈으로 온 세상이 물든다. 트레킹을 통해 가까이에서 불영사계곡의 계절감을 느끼는 것도 좋지만, 자차를 이용해 멋스러운 풍경을 감상하는 것도 이곳을 즐기는 방법 중 하나다.

◇불영사는 여성 스님들만 있는 비구니 사찰로, 부처 형상의 바위 그림자가 연못에 비친다고 해서 불영이란 이름이 붙었다. 사진제공=지엔씨21

불영계곡에는 계곡을 내려다볼 수 있는 전망대 2곳(불영정, 선유정)이 있다. 불영계곡이 S자를 그리는 풍경을 한눈에 보려면 도로변에 있는 선유정에 올라야 한다. 세월의 흔적만큼이나 이곳에는 의상대·창옥벽·조계등·부처바위·중바위·거북돌·소라산 등 온갖 전설이 얽힌 절경지가 많다.

불영계곡을 찾았다면 불영사를 방문해 보는 것도 좋다. 불영사는 울진에서 봉화 방향으로 국도 36호선을 따라 태백산맥을 넘기 전, 불영사계곡이 시작하는 곳에 있다. 불영사로 가는 1㎞ 남짓한 흙길에서는 불영사계곡의 비경과 울창한 금강송림을 한꺼번에 즐길 수 있다. 이 길은 2012년 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정한 '한국인이 꼭 가봐야 할 관광지 99곳'에 포함됐다. 여성 스님들만 있는 비구니 사찰로, 부처 형상의 바위 그림자가 연못에 비친다고 해서 불영사라는 이름이 붙었다. 불영사는 스님들이 직접 농사를 짓고 음식을 만들어 내는 사찰 음식으로도 유명하다. 사찰 음식에는 파, 마늘 등 오신채(五辛菜)가 들어가지 않으며, 무공해 채소를 활용해 만든다. 기회가 된다면 불영사의 사찰 음식을 맛보는 것을 추천한다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com