iM금융 차기 회장 선임 절차 돌입…황병우 회장 연임 여부 관심 '투서 논란, 실적 개선' 변수

◇liM뱅크 본점 전경. 사진제공=iM뱅크

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iM금융지주가 차기 회장 선임 절차에 돌입했다. 최근 iM금융 회장후보추천위원회(회추위)는 차기 최고경영자(CEO) 1차 후보군인 롱리스트 6명을 선정했다. 회추위는 이달 말까지 롱리스트 후보자들을 대상으로 심층 평가를 진행하고, 숏리스트 명단을 발표할 예정이다. 눈길을 끄는 것은 현직에 있는 황병우 회장의 연임 가능성이다. 황 회장의 임기는 2027년 3월까지다. 금융권 안팎에선 11월 말 숏리스트에 황 회장이 포함될 가능성을 열어두고 있는 분위기다. 다만 황 회장의 비리 의혹을 담은 투서와 활동비 이중 수령 논란, 실적 부진이 겹치고 있어 리더십과 경영 성과 등 검증이 연임의 변수로 작용할 수 있을 것이란 전망이 나온다.

4일 금융권에 따르면 iM금융 회추위는 지난달 1차 회장 후보군인 롱리스트 6명을 선정했다. iM금융 회추위는 후보자의 개인정보 보호와 향후 평가의 독립성 확보 등을 고려해 명단을 공개하지 않았다. 황 회장의 후보군 포함 여부가 확인되지는 않은 상황이다. 그러나 금융권 안팎에선 황 회장이 롱리스트 명단에 이름을 올렸을 것이라는 데 무게를 두고 있다. 회추위가 정한 iM금융 회장 후보군 선정 자격 요건은 국내외 금융기관에서 20년 이상 근무, 최근 5년 내 금융기관 최고경영자 또는 부행장·부사장 이상을 지낸 인물, 주주총회 선임 기준 만 67세 이하 등이다. 황 회장은 해당 자격 요건에 모두 해당한다.

iM금융 회추위는 독립이사와 외부 전문가의 심층 면접을 진행하고 11월 말 회장 후보군을 압축할 예정이다. 후보자별 집중 면접과 향후 3년간 그룹 경영 방향에 대한 발표·토론 등을 거쳐 12월 중 최종 후보자를 추천할 계획이다.

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◇liM뱅크 본점 전경. 사진제공=iM뱅크

황 회장은 임기 중 시중은행 전환에 따른 조직 규모 확대와 자본 적정성 및 자산 건전성 개선 등 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 금융권 안팎에서 황 회장이 롱리스트에 이름을 올렸을 가능성이 높다고 평가하는 이유다.

변수는 있다. 최근 황 회장과 iM금융 경영진을 둘러싼 의혹이 담긴 투서 논란과 실적 부진 등이다. 투서에는 성과급 부당 지급, 활동비 이중 수령 의혹 등 황 회장과 관련한 비리 의혹이 담긴 것으로 전해진다. 다만 투서의 작성 주체와 유포 경위가 불분명한 만큼 사실관계가 검증된 것은 아니다.

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iM금융 관계자는 황 회장의 비리 의혹이 담긴 투서와 관련해 "사실관계 및 출처가 확인되지 않은 내용을 바탕으로 관련 의혹이 제기되는 상황에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.

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iM금융의 최근 실적은 좋지 않은 상황이다. iM금융의 올해 3분기 누적 지배주주지분 당기순이익은 4163억원으로 전년 동기 대비 154억원(3.6%) 감소했다. 3분기 순이익은 1207억원으로 전년 동기 대비 1.4% 줄었다. 수익성 지표도 좋지 못하다. 3분기 누적 영업이익은 5402억원으로 전년 동기 대비 4.1% 감소했고, 자기자본이익률(ROE)은 9.5%에서 8.82%로 0.68%포인트 하락했다. 다만 자본 건전성은 개선됐다. iM금융의 보통주자본비율(CET1)은 12.39%로 역대 최고 수준을 기록했다.

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iM금융은 2024년 주요 계열사인 iM뱅크의 시중은행 전환 이후 외형 성장보다는 내실 강화에 나서왔다는 입장이다. 특히 실적개선을 위해 꾸준히 노력하고 있다고 강조했다. iM금융은 "2025년 기초를 튼튼히 하며 도약의 밑거름을 준비하는 한 해가 됐다면, 2026년은 그 기초 위에 자산을 확대하며 미래 이익창출력을 강화했다"며 "올해 자산성장과 건전성 개선을 바탕으로 모멘텀을 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 전했다. 이어 "3분기 실적을 종합적으로 봤을 때 이자이익과 수수료이익 중심의 핵심이익이 증가하고 있고, 대손비용이 감소하고 있는 만큼 2027년부터는 레버리지 효과를 통해 이익개선폭을 확대해나갈 수 있을 것"이라며 "정교한 자산·부채 관리를 바탕으로 순이자마진(NIM) 관리를 더욱 철저히해 자산성장이 이자이익의 확대로 이어질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com