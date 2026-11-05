13세 소녀와 성관계한 현직 의원 "사랑하는 사이"…법원 "반성 없다" 징역 2년 6개월

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 홍콩의 현직 지자체 의원이 13세 미성년자와 성관계를 한 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받았다.

해당 의원 측은 "서로 사랑하는 사이였다"고 주장했지만 법원은 엄중한 처벌이 필요하다고 판단했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 홍콩 위엔롱구 구의원인 세이춘힝(39)은 3일 16세 미만 여아와의 불법 성관계 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받았다.

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사건은 2011년으로 거슬러 올라간다. 세이는 2008년 초등학교 연극반 강사의 보조로 일하던 당시 11세였던 피해자를 처음 만났다. 두 사람은 이후 관계를 이어갔고, 2011년 3월 홍콩 틴수이와이의 한 아파트에서 당시 13세였던 피해자와 성관계를 한 것으로 조사됐다.

피해자는 세이와 헤어진 뒤 그가 공직에 진출했다는 사실을 알고 신고를 했다.

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법원은 지난 9월 세이에게 16세 미만 여아와의 불법 성관계 혐의에 대해 유죄를 선고했다.

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양형 심리에서 변호인은 범행 당시 두 사람이 진심으로 사랑하는 사이였다고 주장했다. 세이의 아내와 정치인, 지인 등이 작성한 선처 탄원서 9통도 법원에 제출했다. 세이가 현재 결혼생활을 유지하고 있어 재범 가능성이 낮다는 주장도 나왔다.

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그러나 재판부는 피고인 본인이 직접 작성한 반성문이나 사과의 뜻을 담은 서한이 없다는 점을 지적했다. 변호인 측의 양형 의견서에도 피해자가 겪은 정신적 고통에 대한 언급이 거의 없었다고 비판했다.

그러면서 재판부는 세이가 범행을 사전에 계획한 정황이 있다고 판단했다. 성관계 당시 피임기구를 사용하지 않아 피해자가 임신하거나 성병에 노출될 위험도 있었다고 지적했다.

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법원이 인용한 보고서에 따르면 해당 피해자는 사건 이후 외상후스트레스장애(PTSD)를 겪었으며 심리치료가 필요한 상태였다. 재판부는 아동을 보호하고 유사 범죄를 예방하기 위해서는 강한 처벌이 필요하다고 강조했다. 이에 별도의 감형 사유 없이 징역 2년 6개월을 선고했다.

이번 판결로 세이는 구의원직을 잃을 가능성도 커졌다.

홍콩에서는 구의원이 벌금형으로 대체할 수 없는 3개월 초과의 징역형을 선고받으면 의원 자격을 상실한다. 다만 검찰과 피고인 양측 모두 항소할 수 있어 정부는 사법 절차의 진행 상황을 지켜보겠다는 입장이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com