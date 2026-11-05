중간선거 참패한 트럼프, 백악관 무도회장 자랑…"가장 아름다운 대리석 확보"

백악관 무도회장 건설 현장을 방문한 트럼프 대통령. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 중간선거에서 공화당이 큰 패배를 당했지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 의외의 장소에서 첫 공개 행보에 나서 화제다.

트럼프 대통령은 선거 다음 날인 4일(현지시각) 백악관 동관이 있던 자리에 조성 중인 무도회장 건설 현장을 방문해 공사 관계자들과 만났다. 민주당이 하원과 상원 모두에서 주도권을 되찾는 등 공화당이 중간선거에서 주요 지역구를 잇달아 내준 직후였다.

NBC 뉴스 등 미국 매체들에 따르면 그는 이날 현장에 모인 건설 노동자들에게 무도회장 건설의 의미를 강조했다.

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트럼프 대통령은 "이곳은 특별한 건축물이 될 것이다. 세계에서 가장 큰 무도회장 가운데 하나일 뿐 아니라, 세계에서 가장 아름다운 무도회장이 될 것이라고 생각한다"며 "지난 150년 동안 역대 대통령들이 추진하려 했던 사업"이라고 말했다.

이어 "매우 특별한 공간이 될 것이다. 이제 마지막 철골 구조물을 설치하고 있다"며 "언론을 이곳에 초청하는 것이 적절하다고 생각했다"고 덧붙였다. 무도회장의 공식 개장도 머지않았음을 시사했다.

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선거 결과에 대해 트럼프 대통령은 대체로 언급을 피했다.

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다만 후임 공화당 원내 지도자 선출 과정에 관해 질문받자 트럼프 대통령은 "우리는 관여하지 않을 것"이라고 답했다.

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JD 밴스 부통령이 이란 전쟁 때문에 공화당이 선거에서 패배했다고 언급한 데 대한 질문에는 일부 동의하는 태도를 보였다.

트럼프 대통령은 "대체로 맞는 말이라고 생각한다. 단기적으로 휘발유 가격을 조금 끌어올렸기 때문"이라고 말했다. 다만 "다시 선택해야 한다고 해도 똑같이 했을 것이다. 장기적으로 보면 그것이 유일한 해결책이기 때문"이라며 "이란이 핵무기를 보유하도록 내버려 둘 수는 없다"고 강조했다.

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무도회장 건설에 지나치게 집중한다는 비판에 대해 트럼프 대통령은 백악관을 미국의 상징으로서 완벽하게 관리해야 한다고 반박했다.

그는 "백악관은 미국을 대표하는 궁극적인 상징이기 때문에 흠잡을 데 없이 완벽해야 한다"며 "지금 백악관을 보면 얼마나 많은 공사를 해야 했는지 알 수 있을 것"이라고 말했다.

무도회장에 사용될 자재도 자랑했다. 특히 바닥에 깔 대리석을 언급하며 "가장 아름다운 대리석을 확보했다. 백악관 무도회장 바닥에 사용할 것"이라고 설명했다. 이어 "정말 아름다운 공간이 될 것이다. 벽면에는 많은 유리가 들어갈 것"이라고 덧붙였다.

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트럼프 대통령은 2025년 7월 무도회장 건설 계획을 처음 발표한 뒤 공식 행사나 유세 등에서도 관련 사업을 반복적으로 언급해 왔다. 다른 현안과 관련한 백악관 행사에서도 무도회장 건설을 홍보하는 일이 잦았다.

현지 매체들은 "공화당의 선거 참패보다는 백악관 무도회장 건설 성과를 부각하는 데 집중하면서, 선거 결과에 대한 책임론을 정면으로 다루기보다는 트럼프 자신의 정책과 사업을 방어하는 모습을 보였다"고 평가했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com