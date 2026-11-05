"무게가 32㎏인데?"…해외서 발견된 포탄에 중국 "와인병" 황당 변명

사진출처=ABC 방송

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국이 남태평양 파푸아뉴기니의 항구에서 발견된 군용 포탄을 두고 단순한 와인병이라고 주장해 논란이 일고 있다. 현지 경찰은 해당 물체를 실제 폭발물과 신관이 장착된 포탄으로 확인했지만, 중국 측은 자국에서 군용 무기가 밀반출됐을 가능성을 부인하며 외교적 갈등으로 번지고 있다.

호주 매체 ABC 방송 등에 따르면 파푸아뉴기니 경찰은 최근 수도 포트모르즈비의 한 항만 선적장에서 발견된 수상한 물체를 조사한 결과, 130㎜ 구경의 중국제 59식 야포 포탄으로 확인했다.

문제의 물체는 무게가 약 32㎏에 달하며, 원통형 몸체에 끝부분이 뾰족한 형태다. 현지 경찰은 컨테이너에서 해당 물체를 발견한 뒤 엑스레이 검사를 진행해 내부 구조와 폭발물 장착 여부를 확인했다.

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경찰 보고서에 따르면 이 포탄은 폭발하지 않은 상태였지만 내부에는 화학 폭약과 신관이 들어 있었다. 경찰은 현장에서 중국 국적자 4명을 체포했다.

그러나 중국 측은 해당 물체가 실제 군용 포탄이라는 주장을 부인했다. 중국은 이를 단순히 '포탄 모양의 와인병'이라고 설명하면서 아무런 위험이 없다는 황당한 주장을 내놨다.

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파푸아뉴기니 주재 중국대사관은 페이스북을 통해 "중국은 세계에서 가장 엄격한 총기 통제 법률과 규정을 시행하고 있다"며 "불법 군용 포탄이 중국에서 파푸아뉴기니로 밀반출되는 것은 사실상 불가능하다"고 밝혔다.

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네티즌들은 "어떤 와인병이 무게가 32㎏이나 나가느냐"고 반문했고 현지 경찰 역시 해당 물체가 단순한 모형일 가능성을 배제했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com