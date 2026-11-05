경륜 특별승급 문턱 높아졌다…올 하반기 성공 선수 단 2명

광명스피돔에서 우수급 결승전에 출전한 선수들이 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경륜 선수들의 기량이 상향 평준화되면서 특별승급 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 올해 하반기 특별승급에 성공한 선수는 김로운과 박상훈 등 단 2명에 그쳤다. 결승전에서 마지막 관문을 넘지 못한 선수들도 잇따랐다.

5일 경륜경정총괄본부에 따르면 올해 하반기 특별승급에 성공한 선수는 선발급에서 우수급으로 올라간 김로운(28기·A2·금정)과 박상훈(15기·A2·전주)뿐이다. 상반기에는 선발급에서 우수급으로 8명, 우수급에서 특선급으로 4명 등 총 12명이 특별승급에 성공한 것과 대조적이다.

경륜 선수의 등급은 선발급(B), 우수급(A), 특선급(S)으로 나뉜다. 정기 등급 심사 외에도 특별승급을 통해 상위 등급으로 진출할 수 있지만 조건이 까다롭다. 3개 회차에 걸쳐 결승전 3경주를 포함한 총 9경주에서 연속으로 1·2위를 기록해야 한다. 한 번이라도 입상권에서 벗어나면 특별승급 기회를 놓치게 된다.

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김로운(28기, A2, 금정) 사진제공=국민체육진흥공단

박상훈(15기, A2, 전주) 사진제공=국민체육진흥공단

최근에는 선수 간 기량 차이가 줄어들면서 연속 입상을 이어가더라도 마지막 결승전에서 탈락하는 사례가 나타나고 있다. 상대 선수들의 집중 견제와 예상치 못한 경주 전개가 승급 여부를 가르는 변수로 작용하고 있다는 분석이다.

선발급에서는 박훈재(11기·B1·광주)와 엄지용(20기·B1·미원)이 마지막 관문을 넘지 못했다. 박훈재는 지난 9월 6일 광명 36회차 결승전에서 줄서기 과정의 실수로 다른 선수들의 견제에 밀려 승급에 실패했다. 엄지용도 10월 5일 39회차 결승전에서 무리하게 앞선을 넘어서는 과정에서 체력을 소모했고, 막판까지 힘을 유지하지 못해 착외에 그쳤다.

최우성(30기, A1, 창원 상남) 사진제공=국민체육진흥공단

김관희(23기, A1, 세종) 사진제공=국민체육진흥공단

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우수급에서도 비슷한 사례가 나왔다. 최우성(30기·A1·창원상남)은 9월 6일 36회차 결승전에서 생애 첫 특선급 진출을 노렸지만 뜻을 이루지 못했다. 초반부터 외선에서 힘을 쏟은 끝에 종반 경쟁력을 발휘하지 못했다. 김용규(25기·A1·수성)와 김관희(23기·A1·세종) 역시 예선전에서 복병에게 발목을 잡히며 특별승급에 실패했다.

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반면 승급에 성공한 김로운과 박상훈은 선발급에서 확보한 득점을 바탕으로 우수급에 적응하고 있다. 박상훈은 기존 득점의 이점을 활용해 경주를 운영하고 있으며, 김로운도 상대적으로 여유 있는 조건에서 경험을 쌓으며 자력 승부 능력을 키우고 있다.

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특별승급에 실패한 선수들은 경기력을 재정비해 다시 9경주 연속 입상에 도전하거나 정기 등급 심사를 통한 승급을 노릴 수 있다.

예상지 명품경륜 승부사의 이근우 수석은 "최근 경륜은 선수들의 기량이 평준화되면서 특별승급을 달성하기가 어느 때보다 어려워졌다"며 "연속 입상을 이어가더라도 결승전에서 강력한 경쟁자를 만나거나 경주 전개가 뜻대로 풀리지 않으면 마지막 문턱을 넘기 쉽지 않다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com