세브란스병원 의사 피습에 대한병원협회 "의료현장 안전대책 전면 재점검"

세브란스 병원 전경

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[스포츠조선 장종호 기자] 서울 신촌 세브란스병원 진료실에서 정신건강의학과 교수를 흉기로 공격한 50대 여성에게 경찰이 살인미수 혐의를 적용해 구속영장을 신청하기로 했다. 의료계는 진료 현장에서 의료진을 대상으로 한 흉기 범죄가 반복되고 있다며 정부에 병원 안전대책을 전면 재점검하고 가해자를 엄중 처벌할 것을 촉구했다.

서울 서대문경찰서는 5일 병원 진료실에서 정신건강의학과 교수에게 흉기를 휘두른 50대 여성 A씨에 대해 살인미수 혐의를 적용해 이날 구속영장을 신청할 방침이다.

A씨는 전날 오후 4시 35분쯤 서울 서대문구 신촌 세브란스병원 5층 진료실에서 미리 준비한 흉기를 휘둘러 담당 교수의 얼굴과 손 등을 다치게 한 혐의를 받는다. 피해 교수는 약 5㎝ 길이의 자상을 입고 응급실로 옮겨져 치료받았다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

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이번 사건에 대해 대한병원협회는 5일 성명을 내고 깊은 분노와 참담함을 표했다. 협회는 피해 교수에게 위로를 전하고 조속한 회복을 기원하면서, 의료진이 환자를 치료해야 할 병원이 오히려 생명의 위협을 느끼는 공간으로 변한 현실을 강하게 비판했다.

협회는 "진료 현장에서 의료진을 향해 흉기를 휘두르는 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 중대한 범죄이자 의료체계의 근간을 흔드는 행위"라고 밝혔다.

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특히 이번 사건을 일회성 대책으로 넘겨서는 안 된다고 강조했다. 2018년 고 임세원 강북삼성병원 정신건강의학과 교수가 환자가 휘두른 흉기에 희생된 이후 의료인 폭행 방지를 위한 법률과 각종 안전대책이 마련됐지만, 의료진을 대상으로 한 폭언과 폭행, 흉기 난동은 여전히 반복되고 있다는 것이다.

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협회는 정부와 사법당국에 의료기관 내 흉기 반입과 폭력 행위를 사전에 차단할 수 있도록 병원 보안체계를 전면 재점검할 것을 요구했다. 돌발적인 위협에 신속하게 대응할 수 있는 안전한 진료 환경을 마련해야 한다는 주장이다.

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의료진 폭행과 흉기 위협에 대해서는 무관용 원칙에 따라 엄정하게 대응하고, 의료인에게 상해를 입히거나 중대한 위해를 가하는 행위에 대해서는 관련 법령에 따라 엄중히 처벌해야 한다고도 촉구했다.

병원에 안전관리 책임을 전적으로 맡기는 방식에서 벗어나 국가 차원의 지원체계를 구축해야 한다는 요구도 내놨다. 의료기관이 실질적인 안전대책을 마련할 수 있도록 정부가 재정적·제도적 지원을 확대하고, 폭력 피해 의료진의 신체적 치료뿐 아니라 심리적 회복과 법률 대응까지 지원해야 한다는 것이다.

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협회는 "의료진은 보호받아야 할 국민이자 생명을 지키는 전문가"라며 "진료 현장의 안전은 의료인만의 문제가 아니라 국민 모두의 생명과 건강을 지키기 위한 최소한의 전제조건"이라고 강조했다.

이어 정부와 국회, 사법당국이 이번 사건을 진료 현장 안전체계를 근본적으로 바꾸는 계기로 삼아야 한다며 "의료진에 대한 어떠한 폭력도 결코 용납하지 않을 것"이라고 밝혔다.

의료진에 대한 폭력은 피해 의료인 개인의 안전을 위협하는 데 그치지 않는다. 의료진이 위협을 느껴 진료를 기피하거나 의료기관의 안전 문제가 심화하면 결국 환자들의 진료권과 의료서비스의 질에도 악영향을 미칠 수 있다. 의료현장의 안전을 확보하기 위한 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

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한편 경찰은 당초 A씨에게 특수상해 혐의를 적용했으나, 범행에 사용한 흉기를 미리 준비한 정황 등을 토대로 살인의 고의가 있었다고 판단해 혐의를 변경하기로 했다. A씨는 경찰 조사에서 집에서 사용하던 부엌칼을 쇼핑백에 넣어 병원에 가져왔다고 진술한 것으로 알려졌다.

다만 범행 동기에 대해서는 납득하기 어려운 주장을 한 것으로 전해졌다. A씨는 경찰 조사에서 "다른 병원에 가려고 했는데 세브란스병원 의사가 다른 병원과 짜고 진료받으러 가는 것을 막아 화가 났다"는 취지로 진술한 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 진술의 진위를 확인하는 한편, 과거 세브란스병원에서 진료받은 이력이 있는지도 조사할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com