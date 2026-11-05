현대건설, AI·빅데이터 기반 품질관리 시스템 고도화…'큐포켓' 기능 전 영역 확대

◇콘크리트 타설 현장에서 큐포켓(Q-Pocket)을 활용해 레미콘 품질관리 업무를 모바일로 진행하고 있는 모습. 사진제공=현대건설

Advertisement

Advertisement

현대건설이 AI·빅데이터 기반 품질관리 시스템 고도화에 나섰다.

2021년 개발한 스마트 통합 검측 시스템 '큐포켓(Q-Pocket)'의 기능을 품질관리 전 영역으로 확대하고, 발주처·감리단·시공사·협력사가 실시간으로 정보를 공유하는 협업 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다.

큐포켓은 모바일과 웹을 통해 검측·시험 계획 수립, 자재 검수, 콘크리트 균열 관리 등을 수행하는 시스템으로, 하자 발생 시 현장에서 보고서 작성부터 확인 및 협력사 조치까지 처리할 수 있다. 이번 업그레이드에서는 콘크리트 품질관리 시스템 '큐콘(QCON) v3'를 비롯해 재료분리·철근 노출 등 결함 관리와 탈현장건설(OSC) 공장 생산 제품 관리 기능을 새롭게 추가했다.

Advertisement

특히 AI 기반 지능형 문자 인식(ICR) 기술을 적용해 품질관리자가 수기로 작성한 내용을 사진으로 자동 등록할 수 있도록 했다. 이를 통해 데이터 입력의 정확성과 업무 효율을 높인다는 목표다.

핵심 기능인 큐콘 v3는 2018년 검측 결과를 모바일로 입력하는 방식으로 시작해, 레미콘 출하·배합 상태 실시간 확인과 공급사별 품질지수, 콘크리트 강도 예측 등 빅데이터 기반 기능을 추가한 v2를 거쳐 발전했다. 이번 v3에는 기상청 날씨 예측 자료를 연계해 기온과 강우에 따른 타설 계획을 수립하고, 한중 콘크리트 양생과 결함·균열 관리까지 수행하는 기능이 담겼다.

Advertisement

이에 따라 타설 계획 수립부터 레미콘 생산·출하 관제, 양생, 결함 관리, 압축강도 시험 및 균열 관리까지 콘크리트 품질관리 전 과정을 하나의 시스템으로 통합했다.

Advertisement

전문 IT기업 소프트자이온과도 협력해 기술 확산에 나섰다. 지난 8월 큐콘 관련 특허 3건에 대한 사용 협약을 체결하고, 관련 기술을 건설산업 전반에서 활용할 수 있도록 했다.

Advertisement

현대건설 관계자는 "지속적인 시스템 업그레이드와 기술 개발을 통해 현장 품질관리 업무 전 과정을 시스템화했다"며 "앞으로도 AI 기반 분석 기능과 현장 데이터 활용 체계를 고도화하고, 스마트 품질관리 기술의 활용 범위 확대와 100% 현장 적용을 위해 노력하겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com