프랑스 혈액은행 냉장시설도 해킹당했다…슈퍼마켓 이어 의료 인프라까지 공격

프랑스 혈액원 AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스의 지역 혈액은행 3곳이 해킹 공격을 받아 혈액 보관용 냉장시설의 온도 감시·제어 시스템이 침해됐다. 해커들이 냉장시설의 설정을 조작해 혈액과 혈액제제의 보관에 차질을 일으키려 한 것으로 추정되지만, 직원들이 이상 징후를 신속하게 발견해 혈액 공급에는 문제가 발생하지 않았다.

슈퍼마켓 냉장·냉동시설을 대상으로 한 사이버 공격이 유럽 곳곳에서 잇따르는 가운데 의료기관의 혈액 보관시설까지 공격 대상이 되면서 주요 기반시설의 사이버 보안에 대한 우려가 커지고 있다.

로이터통신 등 외신들에 따르면 프랑스 보건부는 4일(이하 현지시각) 성명을 통해 프랑스 혈액원(EFS·Etablissement francais du sang)의 여러 지역 시설이 사이버 보안 사고의 영향을 받았다고 밝혔다. 공격은 1~2일 사이 발생했다.

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해커들은 혈액을 보관하는 냉장시설 일부의 온도 감시 및 제어 시스템에 접근한 것으로 파악됐으며 피해를 입은 시설은 프랑스 내 지역 혈액은행 3곳이다. 다만 당국은 이번 공격으로 인한 혈액 공급 문제는 발생하지 않았다고 했다.

한 관계자는 "혈액은 언제든 필요할 수 있기 때문에 직원들이 24시간 상주한다"며 "직원들은 경보를 통해 이상 상황을 통보받았고, 해킹된 시스템과 연결되지 않은 다른 냉장고로 혈액을 옮겼다"고 말했다.

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프랑스 보건부는 현재 상황이 통제되고 있으며, 피해를 입은 냉장시설에 대한 원격 접근도 차단했다고 밝혔다.

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당국은 해킹이 어떤 경로로 이뤄졌는지, 어떤 장비가 영향을 받았는지, 시스템을 언제부터 안전하게 다시 사용할 수 있는지 등을 조사하고 있다.

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이번 공격은 프랑스뿐 아니라 유럽 여러 국가의 슈퍼마켓 냉장·냉동시설이 잇따라 해킹된 시점과 맞물려 발생했다. 스웨덴에서 벨기에에 이르기까지 유럽 8개국의 매장 냉장시설이 공격을 받아 온도 설정 등이 조작됐으며, 일부 유통업체는 대량의 식품을 폐기해야 했다.

이는 약 3주 전 프랑스에서 발생한 대규모 슈퍼마켓 냉장시설 해킹 사건과도 유사하다. 당시 경찰은 해커들이 수백 곳의 슈퍼마켓 냉각 장치를 장악해 화재와 식품 손실을 일으켰다고 밝혔다.

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이번 사건은 단순한 유통업체의 피해를 넘어 의료 분야의 필수 인프라까지 사이버 공격에 노출될 수 있다는 점에서 주목된다. 혈액과 혈장은 수혈이나 의약품 제조 등에 사용되며, 적정 온도를 유지하지 못하면 품질과 안전성에 문제가 생길 수 있기 때문이다.

특히 인터넷을 통해 원격으로 상태를 확인하고 온도를 조절하는 냉장 시스템은 관리 효율성을 높이는 반면, 보안 취약점이 존재할 경우 외부 공격에 노출될 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com