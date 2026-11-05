[경마] 한국마사회, 말산업 기업 해외진출 지원…미국 박람회 참가 준비 점검

AAEP 무역박람회 참가 기업 역량강화 간담회 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=한국마사회

AAEP 무역박람회 참가자가 말산업 기업 해외진출을 위한 협력방안을 논의하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 국내 말산업 기업의 해외시장 진출을 지원하기 위해 수출 경험과 지원제도를 공유하는 간담회를 개최했다.

한국마사회는 지난 10월 30일 '2026년 AAEP 참가기업 역량강화 간담회'를 열었다고 5일 밝혔다. 이번 행사는 오는 12월 미국 라스베이거스에서 개최되는 전미말임상수의사협회(AAEP) 박람회를 앞두고 국내 기업의 수출 경쟁력을 높이고 기업 간 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

간담회에는 링크솔루텍과 림피드, 레보메드, 브레인유, 티젤바이오 등 국내 말산업 기업 6개사가 참석했다.

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지난해 AAEP 박람회에 참가했던 프로티아의 임국진 대표는 해외 바이어 발굴과 수출 상담 등 현지 시장 진출 과정에서 얻은 경험과 성공사례를 소개했다. 이어 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 이평화 과장은 '수출24'를 비롯한 해외진출 지원제도와 활용 방법을 설명했다.

중소기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 대응 역량을 높이기 위한 지원방안도 논의됐다. 삼송그룹 전영진 대표는 한국마사회가 11~12월 추진하는 '공급망 ESG 수준진단 및 컨설팅 지원사업'을 소개하고, 이를 통한 중소기업의 해외시장 경쟁력 강화 방안을 설명했다.

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한국마사회는 AAEP 박람회 참가기업의 부스 배치와 운영계획 등 주요 준비사항을 확인하고 향후 일정을 공유했다. 참석 기업들도 해외시장 관련 정보를 교환하며 박람회 참가를 위한 협력방안을 논의했다.

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우희종 한국마사회장은 "이번 간담회가 국내 말산업 기업의 해외진출 역량을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 전문기관과 협력해 국내 말산업 기업의 수출 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com