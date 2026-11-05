[경마] 한국마사회, 해병대 제2사단에 위문금 1000만원 전달

한국마사회 우종호 비상계획관이 해병대 제2사단 최영길 사단장(왼쪽)에게 위문금을 전달하고 있다. 사진제공=한국마사회

한국마사회 임직원과 해병대 제2사단 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 국가 안보를 위해 복무하는 국군 장병들을 격려하기 위해 해병대 제2사단에 위문금 1000만원을 전달했다.

한국마사회는 지난 4일 해병대 제2사단을 방문해 장병들의 노고에 감사의 뜻을 전하고 위문금을 전달했다고 5일 밝혔다. 이번 방문은 국방 임무를 수행하는 장병들의 사기를 높이고 복지 증진에 보탬이 되기 위해 마련됐다.

이날 한국마사회 임직원들은 부대에 위문금 1000만원을 전달한 뒤 안보교육에 참여하고 주요 시설을 둘러봤다. 이를 통해 장병들의 복무 환경을 살펴보고 국가 안보의 중요성을 되새기는 시간을 가졌다.

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한국마사회는 2022년부터 매년 1000만원의 위문금을 지원하며 군부대 위문 활동을 이어오고 있다. 장병들의 헌신에 대한 감사와 존중을 전하고 안정적인 복무 환경 조성에 힘을 보태기 위한 취지다.

우희종 한국마사회장은 "국가 안보를 위해 묵묵히 헌신하고 있는 국군 장병 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"며 "이번 위문금이 장병들에게 작은 격려와 힘이 되기를 바라며, 앞으로도 한국마사회는 국가를 위해 헌신하는 분들에 대한 예우와 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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한국마사회는 앞으로도 군부대 위문과 기념경주 개최 등 사회공헌 활동을 통해 국군 장병에 대한 지원과 예우를 이어갈 계획이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com