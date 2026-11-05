[경마] 한국마사회, 경주퇴역마 이력관리 강화…2027년 전수조사 실시

한국마사회가 경주퇴역마의 이력관리 사각지대를 해소하기 위해 말 등록 의무화와 2027년 현장 전수조사 등을 추진한다. 사진은 제27회 말사진 공모전 말복지 특별상 수상작인 장채원 씨의 '말과의 교감'. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

한국마사회가 경주퇴역마의 소재지와 사육 현황을 체계적으로 파악하기 위해 이력관리 제도를 강화한다. 말 등록과 변경사항 신고 의무화를 추진하는 한편, 2027년에는 최근 5년간 은퇴한 경주마를 대상으로 현장 전수조사에 나선다.

한국마사회는 경주퇴역마의 이력관리 사각지대를 줄이고 은퇴 이후 추적률을 높이기 위한 '경주퇴역마 이력관리 종합계획'을 추진한다고 5일 밝혔다.

국내에서는 매년 약 1300두의 경주마가 은퇴해 승용마나 번식마 등으로 용도가 변경된다. 그러나 현행 제도에서는 말 등록과 변경 신고가 소유자의 자율에 맡겨져 있어 민간 유통 이후 소재지와 사육 현황을 파악하는 데 어려움이 있었다. 이에 마사회는 법·제도 정비와 추적 인프라 강화, 현장 전수조사 등 세 가지 분야를 중심으로 관리체계를 개선하기로 했다.

Advertisement

우선 말 소유자의 등록과 취득·소재지 변경·폐사 등 주요 변동사항 신고를 의무화하는 말산업육성법 개정을 추진한다. 문대림 의원이 대표발의한 개정안에는 미등록이나 허위·부정 신고에 과태료를 부과하는 내용이 담겼다. 마사회는 법안 통과를 위해 농림축산식품부 및 국회와 협력할 계획이다.

법 개정에 앞서 내부 규정도 손질했다. 신고 지연에 따른 수수료를 없애 소유자의 자발적인 신고를 유도하고, 현장조사를 통해 확인된 오류를 마사회가 직접 수정할 수 있도록 '직권 정정' 권한을 명문화했다.

Advertisement

경주퇴역마의 유통과 도축 과정에서 발생하는 정보도 관리체계에 반영한다. 마사회는 퇴역마 반출의 약 40%를 차지하는 주요 유통업체와 실시간 연락체계를 구축해 소유·소재지 변동사항을 공유받고 있다. 전국 지방자치단체 동물위생시험소로부터 도축 관련 정보를 제공받아 이력관리에 활용하는 방식도 도입했다.

Advertisement

승마시설과 농가의 신고 절차도 간소화했다. 별도 포털 가입 없이 네이버폼을 통해 휴대전화로 말 등록과 변경 신고를 할 수 있도록 했다. 서류상 폐사 처리된 말이 실제 현장에서 확인되면 해당 기록을 즉시 바로잡을 수 있는 기능도 마련했다.

Advertisement

2027년에는 2022년부터 2026년까지 최근 5년간 은퇴한 경주마 전체를 대상으로 대면 전수조사를 실시할 예정이다. 외부등록심사원이 현장을 방문해 마명과 마번, 용도, 실제 소유자, 사육환경 등을 확인한다. 조사 결과는 말등록공부인 호스피아에 반영해 기존 등록 정보와 실제 현황의 차이를 바로잡을 계획이다.

한국마사회 관계자는 "경주퇴역마 이력관리는 말 복지 향상과 말산업의 신뢰 확보를 위한 핵심 과제"라며 "말등록 의무 법제화, 도축 등 말 이력정보 확충, 철저한 현장조사를 차질 없이 이행해 투명하고 체계적인 전 생애주기 이력관리망을 완성하겠다"고 말했다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com