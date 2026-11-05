[경마] 한국마사회, '2026년 장애인고용 우수사업주' 선정…의무고용률 초과 달성

한국마사회가 장애인 채용 확대와 근무환경 개선 등의 성과를 인정받아 '2026년 장애인고용 우수사업주'로 선정됐다. 사진은 한국마사회 본관 전경. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 장애인 채용 기회를 확대하고 근무환경을 개선한 성과를 인정받아 '2026년 장애인고용 우수사업주'로 선정됐다.

한국마사회는 고용노동부와 한국장애인고용공단이 주관하는 장애인고용 우수사업주에 최종 선정됐다고 5일 밝혔다. 장애인고용 우수사업주는 장애인고용촉진 및 직업재활법에 따라 장애인 고용 확대와 장애 친화적 근무환경 조성에 모범을 보인 기업을 선정하는 제도다.

한국마사회는 정규직 채용 과정에서 장애인 제한경쟁 전형을 운영하고, 기관 업무 특성에 맞는 직무를 발굴해 법정 장애인 의무고용률을 초과 달성했다. 인공지능(AI)·빅데이터 전문 분야와 불법경마 사이버 단속 지원 등이 대표적인 장애인 적합 직무다.

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채용 과정에서 장애인 구직자의 부담을 줄이기 위한 제도도 개선했다. 보훈·장애 중복 가점을 확대 인정하고 장애 정도에 따라 우대 가점을 차등 부여했다. 시험시간 연장과 별도 시험실 배정, 읽기 쉬운 채용공고문 제공 등 응시자 편의 지원도 강화했다.

근무환경 개선에도 나섰다. 음성점멸 유도등을 교체하고 건물 내 단차를 해소하기 위한 경사로를 설치하는 등 무장애(Barrier-Free) 시설을 확충하고 있다. 전 임직원을 대상으로 정기적인 장애인 인식개선 교육도 실시하고 있다.

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한국마사회는 지난해 '장애대학생 기업탐방 우수기업'에 선정된 데 이어 올해 장애인고용 우수사업주로 이름을 올렸다. 이번 선정에 따라 향후 3년간 정기 근로감독 면제와 정부포상 추천 우대 등의 혜택을 받을 예정이다.

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우희종 한국마사회장은 "장애인 인재들이 자신의 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 채용 기회 확대뿐 아니라 안정적인 고용 유지와 차별 없는 근무환경 조성에도 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 공공기관으로서 사회적 책임을 다하고, 모든 구성원이 함께 성장하는 포용과 상생의 일터를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com