[경마] 국산 3등급 경주마 8두 격돌…스포츠월드배서 1400m 승부

최근 2경주 연속 준우승을 기록한 '퀸다이아'가 오는 8일 렛츠런파크 서울에서 열리는 제15회 스포츠월드배에 출전한다. 통산 24전 3승을 기록 중인 퀸다이아는 장추열 기수와 함께 3등급 첫 우승에 도전한다. 사진제공=한국마사회

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국산 3등급 경주마 8두가 제15회 스포츠월드배에서 맞붙는다. 최근 2경주 연속 준우승한 '퀸다이아'와 출전마 중 1400m 승률이 가장 높은 '슬램드래곤', 레이팅 1위인 '송당황태자' 등이 우승 경쟁에 나선다.

한국마사회에 따르면 제15회 스포츠월드배는 오는 8일 오후 4시 55분 렛츠런파크 서울 제9경주에서 열린다. 레이팅 65 이하의 국산 3등급 경주마들이 1400m에서 경쟁하는 이번 대회는 2등급 승급 가능성을 가늠하는 무대다. 출전마 8두 중 5두가 4세이며, 부담중량은 51~58kg으로 최대 7kg 차이가 난다.

퀸다이아는 통산 24전 3승, 2위 4회, 3위 2회를 기록한 4세 암말로 레이팅은 55다. 2021년부터 국내에서 씨수말로 활동 중인 '레이스데이'의 자마다. 레이스데이의 미국 자마 중에는 G1 페가수스 월드컵 우승마 '화이트아바리오'가 있다.

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최근 두 차례 연속 준우승하며 상승세를 보이고 있다. 지난 10월 10일에는 초반 최후미에서 체력을 아낀 뒤 직선주로에서 강한 추입으로 2위까지 올라왔다. 앞선 8월 29일에는 선두권 뒤에서 기회를 노리는 선입 전개로 준우승했다. 주로 추입형 경주를 펼치지만 상황에 따라 전개를 바꾸는 것이 강점이다.

퀸다이아는 지난 5월부터 6경주를 장추열 기수와 함께 치렀으며 이번에도 장 기수가 고삐를 잡는다. 1400m에서는 13전 2승을 기록 중으로, 3등급 첫 우승에 도전한다.

제15회 스포츠월드배에 출전하는 '슬램드래곤'은 1400m에서 7전 2승을 기록해 이번 출전마 가운데 해당 거리 승률(28.6%)이 가장 높다. 약 3개월간의 휴양을 거친 슬램드래곤은 이혁 기수와 처음 호흡을 맞춰 승급 후 첫 국산 3등급 경주에 나선다. 사진제공=한국마사회

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슬램드래곤은 통산 18전 3승, 2위 2회, 3위 3회를 기록한 5세 수말로 레이팅은 51이다. 한국경마 역사상 두 번째 삼관마인 '파워블레이드'의 자마다. 파워블레이드는 '메니피'의 아들로 현역 시절 22전 11승을 거두고 두바이 월드컵 카니발 원정에도 나섰다.

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슬램드래곤은 1400m에서 7전 2승, 2위 1회를 기록했다. 해당 거리 승률은 28.6%로 이번 출전마 중 가장 높다. 올해 3월 혼합 4등급 경주에서 2위를 기록한 데 이어 국산 4등급 1600m에서 우승하며 3등급으로 승급했다.

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이후 4월 말부터 약 3개월간 휴양했으며 8월 주행심사를 1위로 통과했다. 다만 9월 혼합 3등급 첫 실전에서는 8위에 머물렀다. 이번에는 7주 만에 출전해 승급 후 첫 국산 3등급 경주를 치른다. 이혁 기수와도 처음 호흡을 맞춘다.

제15회 스포츠월드배 출전마 가운데 가장 높은 레이팅 64를 보유한 '송당황태자'. 통산 22차례 출전 중 20번을 5위 이내로 마친 송당황태자는 이번 경주에서 출전마 중 가장 무거운 58kg의 부담중량을 안고 우승 경쟁에 나선다. 사진제공=한국마사회

송당황태자는 출전마 중 최고 레이팅인 64를 보유한 4세 수말이다. 통산 22전 3승, 2위 4회, 3위 6회를 기록했으며 22차례 출전 중 20번을 5위 이내로 마쳤다. 꾸준하고 안정적인 성적이 강점이다.

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2024년 10월 데뷔한 송당황태자는 올해 3월 국산 3등급 1800m에서 우승했다. 지난 10월 5일 국산 3등급 1400m에서는 직선주로 추입으로 선두와 접전을 벌인 끝에 코 차이로 준우승했다. 1400m에서는 13전 중 8번 3위 안에 들었으며 임다빈 기수와는 8전 2승을 합작했다.

이번 경주에서는 출전마 중 가장 무거운 58kg의 부담중량이 관건이다. 관절염으로 지속적인 진료를 받아온 이력이 있어 당일 컨디션도 변수로 꼽힌다.

복병들의 도전도 눈여겨볼 만하다. '임로'는 1400m에서 3전 모두 3위 안에 들었으며 이 거리 최고기록인 1분25초3은 출전마 중 가장 빠르다. '이스트강적'은 1400m에서 10전 중 6번 3위 안에 들었고 김용근 기수와 15경주를 함께했다. 레이팅 60의 '스틸플레이'는 41주 만에 복귀한다.

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제15회 스포츠월드배 출전마 정보와 경주 결과는 한국마사회 경마정보 홈페이지에서 확인할 수 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com