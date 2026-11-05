"남성 사생활도 보호해달라"…관광지 남자화장실, 밖에서 훤히 보여 논란

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 유명 관광지 남자화장실 소변기가 외부에서 그대로 보여 논란이 일고 있다.

관광객들의 불만이 이어지자 관리소 측은 전면적인 보수 공사는 당장 어렵다면서도 우선 가림막을 설치하겠다고 밝혔다.

홍성신문 등 중국 매체들에 따르면 최근 한 관광객은 산둥성 옌타이시 타산관광풍경구의 남자화장실을 촬영한 영상을 온라인에 올리며 "남성의 사생활도 존중해 줄 수 없느냐"고 불만을 제기했다.

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공개된 사진을 보면 화장실 입구는 아치형으로 돼 있으며, 남자화장실 내부 소변기 옆에는 여닫을 수 있는 문이 설치돼 있다. 그러나 이 문이 열려 있으면 화장실 바깥에서도 소변기 주변이 훤히 들여다보인다. 별도의 가림막이나 커튼도 없어 이용자가 문을 닫지 않거나 다른 사람이 출입문을 여는 경우 사생활이 노출될 수 있는 구조다.

게시물을 올린 관광객은 10월 하순 타산관광풍경구를 방문했을 때 이런 문제를 발견했다고 설명했다. 해당 화장실은 관광지 정문에서 안쪽으로 약 500ｍ 들어간 도로 왼쪽에 있으며, 산에 오르기 전 이용할 수 있는 유일한 공중화장실이라고 했다.

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그는 화장실을 이용하는 사람이 자주 드나들다 보니 번거롭다는 이유로 안쪽 문을 닫지 않는 경우가 많아 사실상 사생활 보호 기능을 하지 못한다고 지적했다.

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논란이 일자 타산관광풍경구 관리소 측은 관광지 전체 공중화장실을 한꺼번에 보수하려면 상당한 비용이 들어 당장 대규모 개보수를 진행하기는 어렵다는 입장이다. 다만 남자화장실의 사생활 보호 문제에 대해서는 가림막 설치를 검토하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com