'이스포 2개 부문 수상' 블랙야크, 기술력쟁력 입증…글로벌 아웃도어 시장 공략

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아웃도어 업계의 경쟁력이 디자인에서 기술력으로 확대되고 있다. 고산 등반과 전문 산악 활동에 필요한 기능성을 얼마나 정교하게 구현하느냐가 차별화 요소로 부상했기 때문이다. 블랙야크는 고기능성 의류의 기술경쟁력을 바탕으로, 글로벌 시장 공략에 나설 방침이다.

5일 블략야크에 따르면 지난 3~5일(현지시간) 네덜란드 암스테르담에서 열린 '이스포 암스테르담 2026'에서 하이킹·클라이밍 부문 대상(Grand Prix)과 골드 위너상을 받았다. 이번 수상을 통해 이스포 누적 38관왕을 달성했다는 게 블랙야크의 설명이다.

수상한 두 제품의 공통점은 산악 환경에서 필요한 기능을 소재와 설계로 구체화했다는 것이다. 대상을 받은 'DNS 툴라기 스트레치 고어텍스 프로 3L 자켓'은 방수·방풍·투습 성능뿐 아니라 등반 과정에서의 움직임까지 고려한 제품이다. 고어텍스 프로 3레이어 스트레치 소재를 사용하고 원단의 신축 방향에 맞춰 패널을 배치했고, 3차원 인체공학 패턴을 적용해 팔을 뻗거나 몸을 비트는 동작에서도 옷이 움직임을 방해하지 않도록 설계한 게 특징이다. 헬멧 위에 착용할 수 있는 후드와 하네스 착용을 고려한 허리 구조도 적용했다.

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골드 위너상을 받은 '마제노 울트라 라이트 인슐레이트 쉘 자켓'은 무게와 보온성의 균형에 초점을 맞춘 제품이다. 무게는 225g으로, 등판에는 레이저 천공 기술을 적용했다. 고강도 활동 중 체온 변화와 땀 배출 드을 고려했다.

각각 제품은 단순히 기능성 소재를 적용하는 데 그치지 않고 등반 환경과 신체 움직임을 제품 설계에 반영하며 차별화를 꾀했다. 전문 산악 활동에 필요한 고기능성 제품군을 강화해 기술 기반 브랜드 이미지를 구축하려는 전략적 선택이다.

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블랙야크는 이스포에서 히말라야 베이스캠프를 재현한 전시 공간에서 40여 종의 제품을 선보이며 산악인을 위한 전문 브랜드라는 정체성을 강조했다. 블랙야크는 이스포 참가를 계기로 해외 사업 확대에 나선다는 방침이다.

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강태선 블랙야크 회장은 "이스포 2개 부문 수상은 산악 환경에서 요구되는 기능성을 중심으로 소재부터 구조 설계까지 연구해 온 기술력을 인정받은 결과"라며 "히말라야 원정에서 축적한 경험과 독일 R&D센터의 기술 혁신을 바탕으로 산악인을 위한 제품 개발에 집중하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com