겨울방학 여행객 공략 나선 모두투어, 조기 예약 할인 기획전 선보여

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겨울방학과 연말연시 해외여행을 준비하는 수요를 겨냥해 여행사들이 동계 성수기 상품 확보에 나서고 있다. 모두투어는 동남아 주요 휴양지 상품을 확대하고, 대상 상품에 최대 10만원의 즉시 할인 혜택을 제공하는 '동남아 휴가 백서' 기획전을 진행한다.

5일 모두투어에 따르면 동남아 휴가 백서는 베트남·태국·필리핀 등 기존 인기 휴양지뿐 아니라 말레이시아·대만·싱가포르·캄보디아·라오스 등으로 여행지 선택 폭을 넓힌 게 특징이다. 나트랑과 푸꾸옥, 코타키나발루, 보홀 등 휴양 중심 지역부터 미식과 쇼핑, 역사·문화 체험을 즐길 수 있는 여행지등 이용객 편의를 고려했다.

목적에 따른 상품 구분을 내놓은 것도 눈길을 끈다. 베트남 나트랑과 푸꾸옥은 해변과 리조트 중심의 휴양 상품을, 필리핀 보홀은 스노클링 등 해양 액티비티를 즐길 수 있다. 대만은 미식과 도심 관광, 캄보디아 씨엠립은 앙코르 유적을 중심으로 한 역사·문화 체험, 태국은 방콕의 도시 관광과 푸껫 등 휴양지 경험에 초점을 맞췄다. 출발지도 서울을 비롯해 부산·대구·제주·청주 등으로 넓혀 지역 여행객 접근도 수월할 것이란 게 모두투어의 설명이다. 모두투어는 동남아 휴가백서 기획전의 상품을 예약하는 고객에게 최대 10만원의 즉시 할인 혜택을 제공한다.

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모두투어 관계자는 "겨울방학과 동계 성수기에는 따뜻한 지역에서 휴식을 즐기려는 수요와 가족 단위 해외여행 수요가 맞물리면서 동남아 주요 휴양지에 대한 관심이 높아지는 경향을 보였다"며 "인기 휴양지부터 미식·문화·체험형 여행까지 선택 폭을 넓히고 지방 출발과 출발 확정 상품 등 고객 편의를 고려한 상품 라인업을 지속적으로 강화할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com