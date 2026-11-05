신세계면세점, 명동점 11층 '웰니스존' 확대 개편…건기식 및 저당 디저트 브랜드 14개 추가 입점

◇신세계면세점 명동점 웰니스존. 사진제공=신세계면세점

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신세계면세점이 명동점 11층 웰니스존을 확대 개편하고 K-웰니스 쇼핑 경쟁력 강화에 나선다.

저속노화·헬시플레저 등 건강관리 소비 트렌드에 맞춰 기존 식품·건강기능식품 200여 개 브랜드에 국내외 브랜드 14개를 추가 입점시켰으며, 이 중 8개는 단독 브랜드로 선보인다.

건강기능식품은 주영엔에스, 노르딕 내추럴스, 라이프스페이스, 로트벡쉔, 솔라레이 등을 추가하고 저당·키토 식품과 전통 디저트 등으로 상품군을 확대했다.

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웰니스 상품 매출은 증가세다. 신세계면세점 명동점의 올해 1~5월 식품·건강기능식품 매출은 전년 동기 대비 130% 이상 증가했으며, 앞서 개편한 인천공항점 웰니스존 매출도 개편 이전보다 12.4배 늘었다.

신세계면세점은 지난 4월 인천공항점 식품존 개편에 이어 8월 온라인몰에 약 3만 개 상품을 갖춘 웰니스 전문관을 개설하는 등 공항·시내·온라인으로 관련 사업을 확대하고 있다.

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특히 국내 중소 식품 브랜드의 외국인 고객 접점을 넓히고 해외시장 진출 가능성을 확인하는 플랫폼 역할을 강화해 차별화된 K-푸드·웰니스 쇼핑 콘텐츠를 제공한다는 방침이다.

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신세계면세점 관계자는 "웰니스는 건강기능식품을 넘어 식품과 라이프스타일 전반으로 소비 영역이 확대되고 있는 분야"라며 "공항점에서 확인한 성장 가능성을 바탕으로 명동점에서도 차별화된 브랜드와 상품을 선보여 K-웰니스 쇼핑 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com