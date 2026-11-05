프로토타이, 美 모터·라이프스타일 쇼 'HIN'과 전략적 파트너십 체결…아시아 인재 북미 진출 지원

라스베이거스에서 열린 'HIN x Prototie Kick off party'에서 이퍼플(Purple Lee)이 공연중이다

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AI 기반 글로벌 인재 매칭 기업 프로토타이(PROTOTIE, 대표 박승현)가 미국 모터·라이프스타일 쇼 브랜드 HIN(Hot Import Nights)과 전략적 파트너십을 체결하고 아시아 인재들의 북미 시장 진출 지원에 나선다.

프로토타이는 현지시간 지난 2일 미국 라스베이거스 더 코스모폴리탄 호텔에서 HIN과 글로벌 인재 파견 및 엔터테인먼트·테크 사업 협력을 위한 파트너십을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약식에는 프로토타이 박승현 대표와 김반지 총괄이사, 댄스 인플루언서 이퍼플(Purple Lee)을 비롯해 HIN의 마이클 무나르(Michael Munar) 대표, 글로벌 호스피탈리티 기업 타오 그룹(Tao Group) 관계자들이 참석했다.

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이번 협약에 따라 프로토타이는 한국과 대만, 일본 등 아시아 지역의 레이싱 모델, 코스어, 크리에이터를 HIN 주요 행사와 미국 대형 MMA 스포츠 행사 등에 독점적으로 파견하는 에이전시 파트너 역할을 맡는다. HIN의 아시아 투어가 추진될 경우 행사 기획과 운영도 총괄할 예정이다.

HIN은 미국과 글로벌 시장에서 자동차 튜닝 쇼, 모터스포츠, 라이브 음악 공연, 라이프스타일 팝업 등을 결합한 페스티벌을 운영하는 브랜드다.

왼쪽부터 프로토타이 박승현 대표, HIN 공동창업자 Michael Munar 대표

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양사는 2027년부터 진행되는 '2027 HIN 투어'에서 'Miss HIN' 선발대회와 K-Pop 댄스 컨테스트, 무대 공연 등 다양한 프로그램을 공동 기획할 계획이다.

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글로벌 인재 매칭을 위한 기술 협력도 추진한다. 프로토타이는 인물과 브랜드 이미지를 분석해 적합한 모델 및 인플루언서를 연결하는 자체 플랫폼 '프로토타이 AI(Prototie AI)'를 HIN의 엔터테인먼트 캐스팅 시스템에 도입할 예정이며, 이를 통해 다국적 모델 프로필 관리와 글로벌 행사 매칭, 팬미팅 등록 등을 지원하는 통합 인프라를 구축한다는 방침이다.

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파트너십 체결을 기념한 행사도 열렸다. 라스베이거스 마키 나이트클럽(Marquee Nightclub)에서 진행된 'HIN 킥오프 파티'에는 K-Pop 퍼포머 이퍼플이 공식 초청돼 공연을 선보였다. 이퍼플은 DJ 바이스(DJ VICE)의 헤드라이너 무대 직전 메인 플로어에서 퍼포먼스를 진행하며 현지 행사 관계자 및 참석자들과 만났다.

프로토타이는 이번 협력을 계기로 AI 기반 인재 매칭 기술과 글로벌 행사 네트워크를 연계해 아시아 모델 및 크리에이터의 해외 활동 지원과 엔터테인먼트 사업을 확대할 계획이다.

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프로토타이 엔터테인먼트 사업을 총괄하는 김반지 이사는 "이번 HIN과의 전략 파트너십은 역량 있는 아시아의 모델과 아티스트들이 미국 메인스트림 무대와 대형 스포츠 이벤트로 진출할 수 있는 교두보"라며 "앞으로 HIN과 함께 다양한 K-콘텐츠 무대와 아시아 투어를 기획하고 글로벌 인재 영입을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "CES 2027 기간 대규모 공동 애프터파티를 추진하는 등 글로벌 스폰서 유치에도 나설 것"이라고 덧붙였다.