"미성년자 화장실 몰카 영상은 10배 비싸"…"돈 된다" 부부·전문직도 촬영 가담

사진출처=언스플래쉬, 다샹신문

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 공중화장실과 숙박업소 등에 몰래카메라를 설치해 여성들의 신체를 불법 촬영하고, 영상을 온라인에서 판매하는 행위가 대규모로 드러나 충격을 주고 있다.

피해 여성은 약 14만명에 달하는 것으로 추정되며, 미성년자 불법 촬영 영상은 성인 여성 영상보다 5~10배 높은 가격에 거래되는 것으로 조사됐다. 또한 충격적인 사실은 불법 촬영 범죄에 가담한 사람 가운데 일반적으로 생각하는 범죄자뿐 아니라 고학력 전문직 종사자와 기업 임원, 여성, 부부까지 포함돼 있다는 점이다. 촬영 장비 판매부터 설치, 영상 유통과 수익 창출에 이르기까지 조직적인 불법 산업 구조가 형성됐다는 지적이 나온다.

중국 매체 다샹신문의 탐사보도에 따르면 불법 촬영 범죄를 추적해 온 자원봉사자 A는 지난 1년여 동안 SNS를 통해 몰래카메라 관련 단서를 수집하고 피해자들의 신고와 경찰 수사를 도왔다.

Advertisement

그가 제공한 정보를 토대로 경찰이 해결한 불법 촬영 사건은 현재까지 18건이다. 이 가운데 2건은 미성년자를 대상으로 한 범죄였다.

A의 개인적인 통계에 따르면 중국 34개 성급 행정구역 모두에서 불법 촬영 사례가 확인됐으며, 피해 여성은 약 14만명으로 추산됐다. 피해자 가운데는 초등학생도 포함된 것으로 전해졌다.

Advertisement

그가 불법 촬영의 심각성을 처음 실감한 것은 2022년이었다. 이전까지는 몰래 촬영한 영상이 인터넷에서 연출된 콘텐츠일 것으로 생각했지만, 자신이 방문했던 푸젠성 푸저우의 한 워터파크 샤워실에서 촬영된 영상을 접한 뒤 생각이 바뀌었다. 불법 촬영이 실제 생활공간에서 벌어지고 있다는 사실을 깨달은 것이다.

Advertisement

과거 단속 업무에 종사했던 그는 영상에 담긴 주변 환경을 분석해 촬영 장소를 찾아내고, 관련 정보를 경찰에 전달하기 시작했다.

Advertisement

그의 조사에 따르면 호텔 불법 촬영은 대학가 주변의 중저가 민박이나 소규모 체인 호텔에서 주로 발견됐다. 화장실의 경우 시설의 가격대와 관계없이 다양한 장소에서 범죄가 발생했다.

그는 "고급 쇼핑몰일수록 불법 촬영자들이 오히려 더 선호하는 경향이 있다"며 "술집 화장실도 위험도가 높은 장소다. 여성들이 술을 마신 뒤 경계심이 낮아질 수 있고, 조명이 밝아 범행하기 쉬운 환경이 조성되기도 한다"고 설명했다.

Advertisement

불법 촬영 범죄에 가담하는 사람들의 유형도 예상과 달랐다. A는 범죄자가 모두 특정한 외모나 직업을 가진 남성인 것은 아니라고 지적했다. 여성이나 부부가 함께 범행에 가담하는 사례도 있으며, 고학력 전문직 종사자와 기업 고위직 인사도 포함돼 있다는 것이다.

그는 단순한 성적 호기심만으로 범행을 지속하기는 어렵다며 "불법 촬영을 통해 실제로 돈을 벌 수 있다는 점이 범죄를 계속하게 만드는 동기"라고 분석했다.

불법 촬영 범죄는 장비 판매부터 영상 유통까지 조직적인 산업 구조를 갖춘 것으로 드러났다. 전자상거래 플랫폼에서는 일상용품으로 위장한 초소형 카메라가 판매되고 있었으며, 판매자들은 구매자에게 설치할 때 지문을 감추기 위해 장갑을 착용하라고 안내하기도 했다.

Advertisement

영상은 온라인 커뮤니티와 파일 공유 서비스를 거쳐 유료 회원제 형태로 판매되면서 수익을 내고 있었다.

특히 미성년자 불법 촬영물의 거래 가격이 성인 여성 영상보다 5~10배 높다는 사실은 범죄의 심각성을 보여준다. 범죄자들이 미성년자를 대상으로 한 촬영물의 높은 거래 가격을 알고 이를 수익 창출 수단으로 삼고 있다는 것이다.

A가 추적한 미성년자 대상 불법 촬영 사건 가운데 2건은 용의자가 검거됐다. 그는 초등학교 화장실에서 촬영된 영상이 유통된 사건도 추적한 것으로 전해졌다.

그는 불법 촬영 영상을 일일이 살펴보며 건물 외관과 주변 지형, 광고물, 포장지 등 영상에 담긴 단서를 분석해 촬영 장소를 찾아냈다.

이 과정에서 그 역시 신변 위협을 겪었다. 개인정보가 온라인에 무단으로 공개되는 이른바 '신상 털기'를 여러 차례 당했고, 살해 협박까지 받은 것으로 알려졌다. 그럼에도 불법 촬영 범죄자가 남아 있는 한 추적을 멈추지 않겠다는 입장이다.

A는 "불법 촬영이 개인의 일탈을 넘어 장비 공급과 촬영, 유통, 판매가 연결된 조직적인 범죄로 진화하고 있다"면서 "피해 영상이 온라인에 한 번 유출되면 복제와 재유통을 막기 어렵기 때문에 범죄자 검거뿐 아니라 불법 촬영 장비의 유통 관리와 영상 삭제, 피해자 보호를 위한 대응책 마련이 시급하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com