"달리면 무릎이 닳는다?"…관절 건강 지키는 러닝 습관 '3가지'

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 마라톤 열풍 속에 2030세대 직장인 러너와 '러닝 크루' 초보자가 급증하면서 무릎 통증을 호소하는 젊은 환자들도 늘고 있다. 달리기는 관절에 체중의 수배에 달하는 충격을 주지만, 열정에 비해 몸의 준비가 부족해 '러너스 니(runner's knee)'와 같은 부상을 입는 경우가 적지 않기 때문이다. 하지만 스포츠의학 전문의들은 적당한 달리기가 오히려 관절을 강화한다고 설명한다.

문제는 열정에 비해 몸의 준비가 부족한 경우가 많다는 점이다. 달리기는 접지할 때마다 체중의 4~6배에 달하는 충격이 무릎, 발목, 고관절에 전달되는 운동이다. 풀코스를 달리는 동안에는 이 충격이 수만 번 반복된다. 관절과 주변 근육이 충분히 적응하지 못한 채 무리하게 거리를 늘리면 통증과 부상으로 이어지기 쉽다. 힘이 가해지는 것과 연골과 관절이 손상되는 것은 다른 문제다.

그렇다고 '달리면 무릎이 닳는다'는 말을 그대로 받아들일 필요는 없다. 오히려 적당한 달리기는 관절 주변 근육을 강화하고 연골에 영양 공급을 돕는 좋은 운동으로 알려져 있다. 나누리병원 관절센터 김중혁 원장(대한스포츠의학회 스포츠의학 인증 전문의)은 "실제로 취미 수준으로 꾸준히 달리는 사람의 관절염 위험이 달리지 않는 사람보다 높지 않다는 연구 결과도 있다"며 "무릎을 닳게 하는 것은 달리기 자체가 아니라, 몸이 감당할 수 있는 수준을 넘어선 '과한 달리기'다"라고 설명했다.

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대표적인 질환으로는 '슬개대퇴통증증후군(러너스 니), 반월상 연골판 파열, 아킬레스건염, 족저근막염' 등이 있다. 흔히 관절 질환을 노화에 따른 퇴행성 질환으로 생각하지만, 최근에는 과도한 운동으로 연골과 연골판이 일찍 손상되는 젊은 환자들도 늘고 있다. 연골은 한 번 손상되면 스스로 재생되기 어렵고, 손상된 상태로 계속 운동을 하면 퇴행성 관절염이 빠르게 진행될 위험이 커진다. '젊으니까 괜찮다'는 믿음이 오히려 치료 시기를 늦추는 셈이다.

러닝 후 근육통은 흔하지만 관절 통증은 구분해서 봐야 한다.

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만일 ▲쉬어도 통증이 2주 이상 이어지는 경우 ▲무릎이 붓거나 열감이 있고 물이 찬 느낌이 드는 경우 ▲무릎이 걸리거나 빠지는 느낌이 드는 경우 ▲무릎이 완전히 펴지거나 굽혀지지 않는 경우 ▲밤에도 통증이 이어지거나 한 곳을 눌렀을 때 날카롭게 아픈 경우 등의 증상이 있다면 운동을 멈추고 정형외과 진료를 받는 것이 좋다.

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나누리병원 관절센터 김중혁 원장은 "통증을 참고 계속 달리면 단순 염증이 연골 손상으로 진행될 수 있다"며 "관절 질환은 초기에 발견할수록 약물·주사·재활 등 비수술 치료로 호전될 가능성이 높아진다"고 설명했다.

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관절 질환은 손상 정도에 따라 치료 방법이 달라진다. 초기에는 비수술 치료로 충분히 좋아지는 경우가 많지만 연골판이 크게 찢어져 관절 사이에 끼거나, 보존적 치료에도 통증과 기능 저하가 계속된다면 관절 내시경을 이용한 연골판 봉합·절제술이나 연골 재생술을 고려해볼 수 있다. 관절 내시경은 약 5㎜ 미만 최소 절개 후 특수 소형 카메라가 달린 내시경과 특수 기구를 삽입해 진단과 치료를 동시에 하는 수술로, 조직 손상을 최소화하는 방식이다. 관절염이 상당히 진행된 경우에는 인공관절 수술이 필요할 수 있으며 치료법은 환자의 나이와 활동량, 손상 범위를 종합적으로 판단해 결정한다.

마라톤은 건강한 취미이자 도전이지만 완주만큼 중요한 것은 오래 달릴 수 있는 관절을 지키는 일이다. 몸이 보내는 통증 신호에 귀를 기울이는 것이 기록 단축보다 먼저다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com

※스포츠의학 인증 전문의가 알려주는 '관절 건강을 지키는 러닝 습관 3가지'

1. 준비 운동과 마무리 스트레칭은 필수

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-달리기 전에는 5~10분 정도 가볍게 걷거나 동적 스트레칭으로 몸을 풀고, 끝난 뒤에는 허벅지, 종아리, 엉덩이 근육을 충분히 늘려준다.

2. 거리·속도는 단계적으로, 신발도 함께 점검

-주간 운동량을 한 번에 크게 늘리지 말고 점진적으로 늘린다. 또한 자신의 발에 맞는 러닝화를 선택하고, 오래 신어 쿠션이 꺼진 신발은 교체한다.

3. 근력 운동과 휴식 병행하기

-허벅지, 엉덩이, 코어 근육이 튼튼해야 관절이 받는 충격을 분산시킬 수 있다. 주 2~3회 근력 운동을 병행하고, 달리기 사이에는 충분히 쉬어 회복할 시간을 준다.