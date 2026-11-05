롯데카드, 스크린 골퍼 겨냥 '골프존X디지로카' 카드 선보여

◇'골프존X디지로카' 카드. 사진제공=롯데카드

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롯데카드가 스크린 골프 특화 혜택을 담은 '골프존X디지로카' 카드를 선보였다.

골프존파크 이용 시 최대 30%, 골프 관련 업종 이용 시 5% 캐시백 혜택을 제공하며, 골프존 G멤버십 회원에게는 일반 회원보다 두 배 높은 캐시백 한도를 적용한다.

G멤버십 회원이 골프존파크에서 결제하면 전월 이용실적에 따라 월 최대 1만5000~2만5000원을 캐시백 받을 수 있다. 골프존파크 외 골프업종에서는 5% 캐시백을 제공하며, 월 한도는 전월 실적 40만원 이상 1만원, 80만원 이상 2만원이다. G멤버십 비회원도 동일한 캐시백률이 적용되지만 한도는 회원의 절반이다.

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골프존은 제휴카드 출시를 기념해 2027년 11월 30일까지 G멤버십 회원에게 골프존파크 월 캐시백 한도를 최대 1만원 추가 제공한다. 전월 이용실적에 따라 월 최대 2만원 또는 3만5000원까지 혜택을 받을 수 있다.

아울러 오는 11월 30일까지 최근 6개월간 카드 이용실적이 없는 고객에게 2027년 1월부터 사용할 수 있는 G멤버십 필드 6개월 구독권을 제공하는 이벤트도 진행한다.

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양사는 오는 12월 열리는 '2026 골프존 차이나 오픈' 스폰서십과 연계한 공동 마케팅을 비롯해 골퍼를 위한 고객 혜택과 브랜드 경험을 확대할 계획이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com