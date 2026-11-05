아인병원 이진욱 센터장, 유럽 최초 '갑상선 단일공(SPRA) 로봇수술' 선봬

[스포츠조선 장종호 기자] 아인의료재단(이사장 오익환) 아인병원 갑상선암센터 이진욱(외과 전문의) 센터장이 독일 현지에서 갑상선 단일공 로봇수술(SPRA)을 성공적으로 지도하며 유럽에서 최초로 SPRA 수술을 선보였다.

이진욱 센터장은 지난 10월 26일 독일 디아코니 병원 슈투트가르트(Diakonie-Klinikum Stuttgart)를 방문해 다빈치 SP 로봇을 이용한 한쪽 유륜 접근 단일공 갑상선 로봇 수술(SPRA)을 직접 지도하고 교육했다.

현지 센터장인 외과 전문의 안드레아스 질케 교수가 수술을 첫 집도하는 과정에서 이 센터장은 수술 전반을 밀착 지도했다. 독일은 물론 유럽에서 해당 수술법이 선보인 건 처음이다.

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이번 수술을 받은 환자는 우측 갑상선에 3cm 크기의 여포성 종양이 발견된 50세 여성으로, 목에 흉터를 남기지 않는 수술을 원해 유럽 전역을 수소문한 끝에 이진욱 센터장의 방문 일정에 맞춰 수술을 결정했다. 수술은 이 센터장의 지도 아래 2시간 만에 성공적으로 마무리됐다.

이번 교육은 앞서 아인병원에서 로봇 갑상선수술 교육을 받은 안드레아스 교수가 현지에서 직접 수술을 시행할 수 있도록 돕는 과정이라는 점에서 의미가 크다. 안드레아스 교수는 과거 로봇수술법이 합병증 발병률이 높아 로봇수술 시도를 중단해왔으나, 아인병원 연수 당시 SPRA 수술법의 높은 안전성과 우수성을 확인하고 독일 현지 도입을 결정했다.

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안드레아스 질케 교수는 "현재 유럽에서도 흉터가 남지 않는 수술을 선호하는 분위기가 높은데, 다빈치 SP 설치 병원이 늘고 있는 상황에서 한쪽 유륜 접근법은 가장 좋은 수술법"이라고 말했다.

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이진욱 센터장은 "이번 독일 방문은 국내에서 개발하고 축적한 SPRA 수술 경험과 술기를 현지 의료진에게 전수해 실제 임상에 정착시키는 과정이었다"며 "앞으로도 글로벌 의료진을 대상으로 한 수술 교육과 학술 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

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한편, 개인 로봇 갑상선 수술 2000례를 달성한 이진욱 센터장은 2022년 세계 최초로 한쪽 유륜 접근을 통한 단일공 로봇 갑상선암 수술(SPRA)을 개발한 이후 해외 의료진 대상 수술 교육과 국제 학술 활동을 적극 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com