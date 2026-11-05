경상국립대병원, '의료기관 감염관리 우수사례 공모전' 대상 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 화정석)은 질병관리청이 주관한 '2026년 의료관련감염 예방관리 주간 의료기관 감염관리 우수사례 공모전'에서 대상을 수상했다고 밝혔다.

이번 공모전에서 경상국립대병원 감염관리실은 '보이지 않는 환경을 관리하다: 수계환경 개선을 통한 다제내성균 관리'를 주제로, 의료기관 내 수계환경 관리의 중요성을 제시하고 환경 개선을 통한 감염관리 활동 사례를 소개해 높은 평가를 받았다.

해당 사례는 병원 내 세면대 배수구 등의 수계환경이 의료관련감염 예방·관리에 미치는 영향에 주목해 환경 개선과 소독을 시행하고, 개선 전후 환경배양검사를 통해 관리 효과를 확인하는 등 수계환경 관리 방안을 모색한 것이다. 특히 구체적인 개선 활동과 평가 과정을 바탕으로 의료기관에서 참고할 수 있는 감염관리 사례를 제시했다는 점에서 의미가 있다.

Advertisement

경상국립대병원은 이번 수상을 계기로 의료관련감염 예방을 위한 환경 관리의 중요성을 널리 공유하고, 근거에 기반한 감염관리 활동을 지속적으로 추진해 환자와 의료진이 안심할 수 있는 의료환경 조성에 힘쓸 계획이다.

화정석 경상국립대병원장은 "이번 수상은 의료관련감염 예방을 위해 현장에서 꾸준히 노력해 온 구성원들의 관심과 협력이 함께 만들어 낸 성과"라며 "앞으로도 체계적인 감염관리 활동을 통해 환자 안전을 강화하고 안전한 의료 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com