"K-건강검진과 AI의 만남"… 건협, 중앙아시아 4개국 고위공무원에 'AI 검진 모델' 노하우 전수

[스포츠조선 장종호 기자] 한국건강관리협회(회장 김인원, 이하 건협)가 세계은행(World Bank)과 손잡고 중앙아시아 4개국의 보건·재무 분야 고위 정책 담당자들에게 한국의 선진 국가건강검진 체계와 AI 기반 질병 조기 발견 모델을 선보였다. 지난달 세계은행 동·남부아프리카팀 방문에 이어 한 달 만에 진행된 이번 초청연수에서는 흉부·유방 영상 AI 분석부터 연속혈당측정(CGM)에 이르는 최첨단 AI 검진 현장 시스템이 공유됐다. 건협은 60여 년간 축적한 K-검진 노하우와 AI 기술 역량을 바탕으로 글로벌 디지털헬스 협력을 지속 확대해 나갈 방침이다.

이번 초청 연수는 한국사회보장정보원이 세계은행(World Bank)과 협력해 11월 2일부터 6일까지 진행하는 '세계은행 중앙아시아 4개국 디지털헬스 역량 강화 초청연수'의 일환으로 마련됐다. 연수는 중앙아시아 국가의 보건·재무 분야 고위공무원을 대상으로 한국의 디지털헬스 정책과 운영 사례를 공유하고, 각국의 디지털 전환과 거버넌스 구축 및 실행 역량을 강화하기 위해 기획됐다.

연수단은 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄 4개국의 보건부, 재무부, 건강보험기금 등에서 의료정책·디지털헬스·보건재정을 담당하는 고위공무원 20명과 세계은행 영양·보건·인구국(HNP) 관계자 6명 등 총 26명으로 구성됐다.

Advertisement

앞서 지난달 22일에도 세계은행 디지털·AI 부문 동·남부아프리카(AFE)팀 관계자들이 건협을 방문해 AI 기반 질병 조기 발견 및 검진 활용 방안을 논의한 바 있다. 한 달이 채 지나지 않아 중앙아시아 국가 정책 담당자들의 방문이 이어지면서, 한국의 국가건강검진 운영 경험과 AI 검진 모델에 대한 국제사회의 높은 관심이 다시 한번 확인되었다는 평가다.

이날 건협은 한국의 국가건강검진 제도와 함께 현재 협회가 운영 중인 검진 분야 AI 및 업무·고객 서비스 분야 AI 활용 사례를 소개했다. 아울러 전국 17개 시·도지부 건강검진센터의 검진 운영체계와 축적된 검진 데이터를 활용한 향후 AI 연구 추진 방향도 상세히 설명했다.

Advertisement

건협은 검진 현장에 다양한 AI 기술을 도입해 질병 조기 발견의 정확도를 높이고 있다. 흉부 엑스레이·유방촬영·흉부 CT 영상에서 AI가 의심 병변을 1차로 표시하면 의사가 최종 판정하는 교차 검증 방식을 도입해, 판독 오류율은 줄이고 진단 민감도는 높아졌다. 또 안저·흉부 영상을 종합 분석해 심혈관 질환 위험도를 예측하고, 웨어러블 연속 심전도 데이터를 실시간 분석해 부정맥 등을 조기에 파악한다. CT 기반 체성분 분석으로 근감소증과 대사성 질환도 확인하며, 채혈 없이 센서를 부착해 최대 2주간 혈당 변화를 모바일 앱으로 살피는 연속혈당측정(CGM) 검사도 운영 중이다.

Advertisement

연수단은 이어 건협 서울서부지부 건강검진센터로 이동해 수검자 접수부터 검사, 결과 관리로 이어지는 전 과정을 직접 둘러봤다. 수많은 수검자가 체계적이고 원활하게 건강검진을 받는 시스템과 이렇게 수집된 검진 데이터가 질병 조기 발견과 건강관리에 실질적으로 활용되는 점에 깊은 관심을 보였다.

Advertisement

일홈 라히모프 우즈베키스탄 국가건강보험제도 시행국장은 "이번 발표를 통해 한국의 국가건강검진 체계와 암 스크리닝 및 진단 기술 등을 이해하는 데 많은 시사점을 얻을 수 있었다"며 "보건의료 AI 분야에서도 한국의 데이터·증거 기반 실무 방식을 자국에 적극 활용할 수 있도록 실질적인 사례와 지식을 지속적으로 배워나가길 희망한다"고 말했다.

건협 관계자는 "지난달 세계은행 아프리카팀에 이어 중앙아시아 4개국 정책 담당자들이 건협을 찾은 것은 60여 년간 국가건강검진 현장에서 쌓아 온 경험과 AI 검진 모델에 대한 국제적 관심을 보여주는 것"이라며 "이번 연수가 중앙아시아 각국의 디지털헬스 정책 수립과 검진 체계 구축에 실질적인 참고가 되기를 바라며, 앞으로도 한국형 건강검진 모델을 해외와 나누는 교류를 이어가겠다"고 밝혔다.

Advertisement

한편, 1964년 설립된 한국건강관리협회는 전국 17개 시·도지부 건강검진센터를 운영하며 국가건강검진과 맞춤형 건강검진을 비롯한 다양한 건강증진 사업 등을 통해 국민 건강 증진에 기여하고 있다. 현재 상급종합병원 및 종합병원, 병원급 의료기관 300여 곳과 진료 협약을 맺고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com