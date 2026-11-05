"감옥 안 트럼프, 결국 교수형까지…" 이란 '중간선거 참패' 조롱 퍼포먼스

사진출처=타스님통신

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[스포츠조선 장종호 기자] 중간선거에서 참패를 한 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 온라인에서 온갖 조롱 영상이 쏟아지고 있다.

특히 전쟁 당사자인 이란 수도 테헤란에는 트럼프 대통령을 흉내낸 배우가 감옥에 갇힌 데 이어 교수형을 당하는 장면까지 연출됐다.

타스님통신 등 현지 매체들에 따르면 지난 4일(현지시각) 이란 테헤란 북부 타지리시 광장에는 트럼프 대통령을 모의 처형하는 영상이 공개됐다.

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영상에는 트럼프 대통령 역을 맡은 배우가 죄수 복장으로 감옥 모형 안에 있다가 교수형을 당하는 듯한 장면을 연출했다.

현장에는 이를 지켜보는 시민들이 모여 있었으며, 일부는 환호하는 모습도 보였다.

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이번 퍼포먼스는 지난달 중순부터 타지리시 광장에 설치됐던 트럼프 대통령 모형 감옥의 후속 이벤트로 알려졌다.

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당시 설치물은 실제 감옥을 본뜬 구조물 안에 트럼프 대통령의 얼굴 가면을 쓴 배우가 자리한 모습이었다.

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설치물에는 '이 장면을 보지 않는 것은 범죄'라는 문구가 내걸렸다. 주변 전광판에는 미국의 군사작전을 비판하는 메시지와 전쟁 관련 영상이 상영됐다.

이란 당국은 미국과 이스라엘의 공습으로 시작된 전쟁 이후 트럼프 대통령을 전쟁범죄 책임자로 묘사하는 선전 활동을 강화해 왔다. 이번 모의 처형 역시 미국에 대한 반감을 드러내고 트럼프 대통령을 압박하려는 정치적 메시지로 풀이된다.

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퍼포먼스가 진행된 시점은 미국 중간선거에서 공화당이 타격을 입은 직후이기도 하다. 이란 당국자들은 민주당의 선거 성과를 트럼프 행정부의 대이란 전쟁에 대한 미국 유권자들의 거부로 해석하며 공세를 이어갔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com