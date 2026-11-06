프리드라이프 인수 1년 5개월…웅진그룹, 외형 성장 뒤 재무 부담 '시험대'

지난해 상조업계 1위 프리드라이프를 인수한 웅진그룹에 대한 재무 부담 논란이 끊이지 않고 있다.

6000억원이 넘는 인수금융에 대한 이자 부담에 최근 외부 투자 유치설까지 불거지면서다. 일각에서는 프리드라이프가 그룹의 새로운 성장 동력으로 자리잡기보다 경영에 부담이 되는 '독이 든 성배'가 될 수 있다는 우려도 나온다. 그러나 이러한 우려에 대해 웅진그룹 측은 낙관적인 전망을 내놔 향후 행보가 주목받고 있다.

◇지난14일 서울 성동구 보테가마지오에서진행된 웅진프리드라이프 '비전포럼 2027'에서 특강을 진행 중인 윤석금 웅진그룹 회장. 사진제공=웅진프리드라이프

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관련업계에 따르면, 웅진그룹은 지난해 6월 사모펀드 VIG파트너스 등으로부터 프리드라이프 지분 99.77%를 약 8879억원에 인수했다.

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저출산 고령화 추세에 따른 사업 포트폴리오 다각화가 그 중심에 있다. 웅진씽크빅을 주축으로 한 교육·출판 중심의 사업 구조에서 벗어나 상조·라이프케어 시장을 새로운 성장 축으로 확보하기 위한 전략적 투자라는 설명이다. 웅진은 이를 통해 그룹 외형을 키우고 기존 사업과의 시너지를 창출하겠다는 구상을 내놨다.

이미지 제공=웅진프리드라이프

지난해 웅진그룹에 편입된 이후 현재 사명으로 재출범한 웅진프리드라이프의 자산총액은 2026년 11월 현재 3조 2822억원으로, 지난 4월 누적 선수금 3조원을 넘어섰다.

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하지만 인수 과정에서 조달한 자금의 상당 부분이 차입금으로 구성되면서 금융 비용 부담이 불안 요소로 지목됐다. 웅진의 인수 자금은 자체 출자금 2000억원과 특수목적법인(SPC) 대출 1000억원, 6800억원 가량의 인수금융 등으로 구성됐다.

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프리드라이프 인수 이후 웅진의 이자 부담은 가파르게 늘었다. 사업보고서에 따르면, 웅진의 연결 기준 이자비용은 2025년 578억원으로 전년 243억원보다 약 2.4배 늘었다. 2026년 상반기에도 이자비용은 414억원으로 전년 동기(154억원)보다 약 2.7배 증가했다.

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프리드라이프 인수 기대감에 한때 급등했던 웅진 주가는 이후 상승분을 상당 부분 반납했다. 2025년 3월 800원대에서 같은 해 8월 4765원까지 올랐지만, 11월 4일 종가 기준 1601원으로 내려선 상황이다.

재무 부담이 부각되면서 최근 일부 지분에 대한 외부 투자 유치 가능성도 제기됐다. 그룹이 보유한 렉스필드CC 매각도 진행 중인 것으로 알려졌다.

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그러나 웅진그룹은 시장의 우려와 외부 투자 유치설에 선을 긋고 있다. 웅진그룹 관계자는 4일 "프리드라이프 지분 투자 유치를 추진한다는 주장은 전혀 사실이 아니다"고 밝혔다. 렉스필드CC 매각에 대해서도 제값을 받지 못하는 조건으로 매각하지는 않겠다는 입장이다. 인수금융 부담과 관련해서는 올해 약 600억원의 원금을 상환했으며, 계획에 따라 차입금을 줄여가고 있다고 설명했다. 웅진그룹 관계자는 "인수 초기에는 금융비용 부담이 컸지만 원금이 줄어들면 이자 부담도 자연스럽게 낮아질 것"이라고 말했다. 올해 6월 말 기준 인수금융 잔액은 약 6300억원 수준이다.

업계 안팎에서는 웅진그룹이 2007년 극동건설 인수 이후 회생절차를 밟았고, 2019년 코웨이 재인수 때도 재무안정성을 이유로 재매각을 추진한 전례가 있는 만큼 이번 인수 이후 재무 부담을 얼마나 빠르게 줄일 수 있을지가 관건이라는 의견이 지배적이다.

그룹 실적이 프리드라이프에 지나치게 의존하는 것 아니냐는 우려도 나왔다. 실제 웅진씽크빅은 2025년 연결 기준 매출 7974억원, 영업손실 105억원을 기록하며 적자로 돌아섰다. 반면 프리드라이프의 별도 기준 매출은 웅진 연결 매출의 약 27% 수준이지만, 영업이익은 1062억원으로 웅진 연결 영업이익 781억원을 웃돌았다.

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◇윤새봄 웅진그룹 부회장. 사진제공=웅진그룹

이와 관련 웅진은 씽크빅의 부진이 구조적인 경쟁력 약화보다는 AI 디지털교과서 사업을 둘러싼 정책 변화 등 일시적 요인에 따른 것으로 보고, 올해 비용 효율화와 사업 정상화를 통해 흑자 전환을 기대하고 있다. 실제 2026년 상반기 웅진씽크빅의 연결 기준 매출은 약 3705억원으로 전년 동기보다 8% 감소했지만, 영업이익은 약 4억원으로 흑자 전환했다. 다만 매출이 2023년부터 3년 연속 감소하고 2025년 영업적자로 돌아선 만큼, 일시적 정책 변수뿐 아니라 교육사업의 구조적인 경쟁력 회복도 과제로 남는다.

프리드라이프 인수 영향으로 자산총액 5조 원 기준을 넘어서며 지난 5월 1일 공시대상기업집단(대기업집단)으로 지정된 점도 변수다. 기업집단 규모가 커진 만큼 계열사 간 거래와 지배구조, 재무 현황 등에 대한 공시 및 시장의 감시가 한층 강화되기 때문이다.

업계 관계자는 "웅진그룹이 프리드라이프 인수로 외형을 키운 데 이어 대기업집단으로서의 투명성과 책임경영을 입증해야 하는 과제도 안게 됐다"면서, "프리드라이프 인수 성과로 지난해 말 승진한 윤석금 회장의 차남 윤새봄 부회장의 경영 능력이 본격적인 시험대에 올랐다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com