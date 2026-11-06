헤어진 여자친구에 앙심, 정수기부터 반찬·베개까지 독극물 뿌려

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 전 여자친구에게 앙심을 품고 여성과 새 남편이 사는 집에 몰래 침입해 식수와 음식 등에 쥐약을 넣고 베개 밑에는 수은까지 뿌린 중국 남성이 살인미수죄로 징역 4년을 선고받았다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 구이저우성 싼두수이족자치현 법원은 헤어진 옛 연인에게 보복하려고 독극물을 살포한 웨 모(40)에게 계획살인죄 미수 혐의를 적용해 징역 4년을 선고했다.

웨씨는 과거 여성 A와 교제했다. 그러나 A는 올해 1월 초 웨씨와 헤어진 뒤 다른 남성과 가정을 꾸렸다.

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웨씨는 교제 당시 A가 자신 외에 다른 남성과도 만났다고 생각해 앙심을 품었고, A에게 보복하기로 마음먹었다.

웨씨는 지난 2월 어느 날 쥐약 8병과 장갑, 복면, 수은 체온계 약 30개를 챙겨 A와 그녀의 남편이 사는 집으로 향했다.

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이동 중 체온계를 깨뜨려 수은을 모은 뒤 플라스틱 용기에 담았고 이어 집 안에 사람이 없는 틈을 타 주택에 몰래 들어갔다.

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그는 2층 거실에 있던 정수기 물통과 차 보관용 통, 찻주전자, 전기주전자, 침실의 생수병 등에 쥐약을 넣었다. 안방 베개 밑에는 모아둔 수은을 쏟아부었다. 1층으로 내려가서는 플라스틱 술통 2개와 반찬에도 쥐약을 뿌렸다.

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범행 당일 오후 8시쯤 집으로 돌아온 A와 남편은 2층 거실 바닥에 물이 흘러 있는 것을 발견하고 이상하게 여겼다. 집 안 CCTV 영상을 확인한 결과 웨씨가 집 안에 들어와 독극물을 뿌리는 장면이 고스란히 담겨 있었고, 가족은 곧바로 경찰에 신고했다.

가족의 설득으로 이틀 후 자수한 웨씨는 조사 과정에서 범행 사실을 인정했으며, 피해자 측에 2만 위안(약 400만원)을 배상한 것으로 전해졌다.

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하지만 검찰은 웨씨를 계획살인죄로 기소했다. 법원은 웨씨가 독극물을 이용해 다른 사람의 생명을 빼앗으려는 의도로 범행을 실행에 옮겼다고 판단했다. 다만 범행이 본인의 의사와 무관한 사정으로 완성되지 않아 미수에 해당한다고 판단, 징역 4년을 선고했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com