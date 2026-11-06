"진료실 넘어 교실까지…" 힘찬병원, 우즈베키스탄서 'K-의료·문화' 교류 확대

'제2기 우수힘찬인 해외연수' 참가자들 모습.

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[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 우즈베키스탄 부하라 현지에서 선진 K-의료기술 전수와 더불어 교육·문화 분야까지 협력 범위를 대폭 확장하고 있다. 현지 병원 운영을 넘어 우즈베키스탄 대통령 직속 국가사회보호청과의 보건의료 협력, 국립 특성화 학교와의 업무협약(MOU)을 연속 추진하며 양국을 잇는 종합 민간 교류 플랫폼으로 거듭나는 모습이다.

의료법인 상원의료재단 힘찬병원은 지난 11월 3일부터 나흘간 우즈베키스탄에서 '제2기 우수힘찬인 해외연수'를 진행했다. 이번 연수는 병원 발전에 기여한 각 분원 우수 직원들이 부하라 힘찬병원을 찾아 현지 직원들과 교류하고 한국의 선진 의료 시스템과 노하우를 교육하는 프로그램으로, 2024년에 이어 두 번째로 마련됐다.

연수단 활동 모습

상원의료재단 박혜영 이사장을 비롯한 연수단은 부하라 힘찬병원의 주요 시설과 진료 현장을 둘러보고, 간호·물리치료·행정 등 부서별로 현지 직원들에게 맞춤형 실무 교육을 진행했다. 이어 양국에서 같은 분야에 종사하는 직원들이 각자의 업무 방식과 현장 경험을 공유하며 서로의 근무 환경과 업무 문화를 이해하는 시간도 가졌다.

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부하라 힘찬병원 외과 수간호사 우루노바 제비니소는 "한국 간호사들의 체계적인 간호 업무 관리와 효율적인 업무 분담 방식에 대한 조언이 큰 도움이 됐다"며 "평소 궁금했던 직원들과의 소통 방법과 관리자의 역할에 대해서도 새로운 시각에서 돌아볼 수 있었고, 한국 동료들과도 한층 가까워지는 계기가 됐다"고 말했다.

4일에는 우즈베키스탄 대통령 직속 국가사회보호청 장애인 기능평가국 니야조프 미르조벡 아타베코비치 국장을 비롯한 관계자들이 부하라 힘찬병원을 방문해 한국형 물리·재활 치료 시스템에 높은 관심을 보였다. 한국형 물리·재활 치료는 중앙아시아와 중동 등지에서 환자 만족도가 높은 의료 서비스로 평가받고 있다. 물리·재활 치료에 대한 개념조차 희박했던 우즈베키스탄에서는 개원 초기부터 큰 화제를 모았다. 이날 아랍에미리트 샤르자대학병원 힘찬관절·척추센터 박승준 센터장과 부하라 힘찬병원 잠시드 병원장은 물리치료를 받기 위해 환자들이 몰릴 정도로 현지에서 안정적으로 안착한 병원의 운영 현황과 성과를 소개했다.

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같은 날 부하라 힘찬병원은 부하라시 제42번 특성화 국립 일반교육학교와 업무협약(MOU)을 맺고, 학교와 지역사회를 대상으로 건강증진 및 문화교류 협력을 추진하기로 했다. 협약식에는 상원의료재단 박혜영 이사장과 힘찬병원 이수찬 대표원장, 제42번 학교 할리마 교장 등이 참석했다.

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이번 협약은 학생과 교직원의 건강증진과 질병 예방을 돕고, 한국과 우즈베키스탄 간 문화교류를 활성화하기 위해 마련됐다. 주요 협약 내용은 ▲질병 예방 및 건강관리를 위한 공동 교육 활동 ▲양국 간 문화교류 및 상호 이해 증진을 위한 공동 활동 ▲보건의료·문화교류·건강증진 분야에서 양측이 합의하는 협력 사업 등이다.

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한국어 교육 선도학교인 제42번 학교는 한국어 교육을 통해 한국과 활발하게 교류해 온 현지 교육기관이다. 2024년 부하라 힘찬병원 개원 5주년 기념식에서 학생들이 부채춤을 선보이는 등 양국 문화교류의 징검다리 역할을 하기도 했다. 부하라 힘찬병원 이재섭 법인장은 올해 초 학생들을 대상으로 한국어 수업을 진행했으며, 앞으로도 재능기부를 통해 수업을 지속할 계획이다. 이번 협약을 계기로 학생들이 한국의 의료와 문화를 접할 기회를 확대하고, 학교와 병원이 지속적으로 협력할 수 있는 기반도 마련해 나갈 방침이다.

한편, 부하라 힘찬병원은 2023년 칠곡경북대학교병원이 우즈베키스탄 의료 취약지역에서 의료봉사를 진행했을 당시 거점 병원 역할을 수행하는 등 지역사회와의 협력을 통해 현지에서 꾸준히 신뢰를 쌓아왔다.

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박혜영 이사장은 "부하라 힘찬병원은 한국의 우수한 의료기술을 전파하는 것을 넘어, 다양한 분야에서 한국과 우즈베키스탄을 잇는 플랫폼이자 거점 역할을 해오고 있다"며 "앞으로도 병원을 매개로 양국 의료진과 직원, 학교와 지역사회가 더욱 긴밀하게 연결돼 건강과 문화를 함께 나눌 수 있도록 교류와 협력을 이어가겠다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com