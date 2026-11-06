1조원 복권 당첨자 누구?…"번호 확인해 주세요"

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 1조원이 넘는 복권 당첨금의 주인공이 나타나지 않아 복권 업체가 소비자들에게 당첨 번호 확인을 당부했다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 뉴저지주에서 당첨금 8억 4700만달러(약 1조 1500억원)짜리 파워볼 복권이 나왔다.

복권은 추첨 전날인 4일(이하 현지시각) 오전 한 식료품점 자동판매기를 통해 구매된 것으로 알려졌다.

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당첨 번호는 흰색 공 15, 34, 41, 53, 56번과 빨간색 파워볼 21번이다. 6개 번호를 모두 맞힌 복권은 이번 추첨에서 유일하게 나왔다.

당첨금은 파워볼 역사상 아홉 번째로 큰 규모이자 뉴저지주 복권 역사상 두 번째로 큰 금액이다.

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뉴저지 복권위원회는 5일 당첨 복권이 판매된 매장에서 열린 기자회견에서 "아직 당첨자를 확인하지 못했다며 구매자들은 복권을 다시 확인해 달라"고 당부했다.

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당첨자는 두 가지 방식으로 상금을 받을 수 있다. 29년에 걸쳐 30회에 나눠 받는 연금식 수령을 선택하면 총 8억 4700만달러를 받을 수 있다. 일시금으로 받으면 세전 기준 3억 6310만달러(약 4900억원)다. 실제 수령액은 세금 등에 따라 달라진다.

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당첨 복권을 판매한 매장은 복권 당국으로부터 3만달러의 보너스를 받게 됐다. 매장 측은 취약계층 주민을 지원하는 캠페인에 당첨금 전액을 기부할 계획이다.

뉴저지 복권위원회에 따르면 당첨자는 추첨일로부터 1년 안에 상금을 청구해야 한다. 이번 당첨금의 청구 기한은 2027년 11월 4일까지다. 600달러 이상의 당첨금을 받으려면 복권 본부에 방문해 신분을 확인해야 하지만, 당첨자 신원은 일반에 공개하지 않을 수 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com