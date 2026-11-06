"사진 명당 차지하려다 주먹질까지…" 새치기가 부른 난투극

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 유명 관광지에서 사진 촬영 장소를 둘러싼 관광객 간 시비가 폭행으로 번져 3명이 다치는 사건이 발생했다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 지난 2일 쓰촨성 주자이거우 풍경구의 오채지 전망대 인근에서 큰 소란이 벌어졌다.

온라인에 공개된 영상에는 60대 남성이 20대 남성의 얼굴을 향해 여러 차례 주먹을 휘두르는 장면이 담겼다. 또 다른 영상에서는 젊은 남성과 동행한 20대 여성의 얼굴에 피가 묻어 있고, 주변 관광객들이 이들을 돕는 모습도 있었다.

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이번 폭행 사건은 사진을 찍기 좋은 자리를 차지하는 과정에서 벌어진 시비가 발단이 됐다. 일부 목격자는 노인이 줄을 새치기하려 했고, 이를 항의하는 젊은 남녀 일행 사이에서 다툼이 시작됐다고 주장했다. 또한 젊은 남성이 먼저 노인을 밀쳤다는 주장도 있었다.

이번 몸싸움으로 인해 20대 남녀 일행과 60대 남성 등 3명이 다쳤으며 병원에서 치료를 받고 귀가한 것으로 전해졌다.

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신고를 받고 출동한 경찰은 이들을 상대로 조사를 벌였고 이후 조정 절차를 진행했다. 결국 양측은 자신들의 잘못을 인정하고 서로 사과하며 화해했다.

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현지 네티즌들은 "새치기는 범죄다", "예의는 나이와 관련 없다", "먼저 폭행을 유도한 쪽이 더 잘못한 거 아닌가" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com