HNIX, 창립 18주년 맞아 'Hyundai Nexus'로 CI 의미 재정립…

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토탈 IT 서비스 전문기업 HNIX(에이치엔아이엑스, 대표 차동원)는 창립 18주년을 맞아 CI(Corporate Identity·기업 정체성)의 새로운 의미로 '현대 넥서스(Hyundai Nexus)'를 선포하고, 디지털 가치 연결 허브로서의 도약을 선언했다.

새롭게 제시된 'Hyundai Nexus'는 현대가의 도전과 신뢰, 상생의 정신을 바탕으로 고객·기술·사업·파트너를 유기적으로 연결해 새로운 디지털 가치를 창출하겠다는 의지를 담고 있다. 특히 'Nexus'는 연결의 중심이자 핵심 거점을 뜻하며 다양한 산업군과 첨단 디지털 기술을 정교하게 잇는 HNIX의 역할과 미래 지향점을 상징한다.

이번 CI 의미 재정립은 급변하는 IT 환경 속에서 회사의 사업 영역과 성장 방향성을 시장과 고객에게 더욱 명확하게 전달하기 위해 추진됐다.HNIX는 이번 선포를 계기로 통합유지보수(ITO)와 시스템 개발·운영을 비롯해 솔루션, 정보보안, 컨설팅, 인공지능(AI), 클라우드, 3D, 안전보건 등 사내 전 부문의 전문 역량을 더욱 긴밀히 연계할 방침이다. 이를 통해 산업별 요구에 최적화된 기술·서비스를 제공하고 고객이 직면한 복잡한 비즈니스 과제를 통합적으로 해결하는 체계를 강화한다.

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실제로 HNIX는 최근 실질적인 기술·조직적 성과를 연이어 창출하고 있다. 지난 9월에는 정보보안 사업 부문을 성공적으로 분사해 보안 전문기업 'HNSLAB(에이치엔스랩)'을 공식 출범시켰으며, 자체 AI 개발표준 프레임워크 'IX-MATE'를 출시하는 등 AI와 보안 중심의 신성장 융합사업에 박차를 가하고 있다.

차동원 HNIX 대표는 "'Hyundai Nexus'는 현대가의 정신을 계승하면서 기술과 사업, 고객을 긴밀히 연결해 새로운 가치를 만들어 가겠다는 HNIX의 확고한 지향점을 담고 있다"며 "300명 이상의 전문 인력이 가진 노하우를 바탕으로 다양한 사업 역량을 하나로 묶는 디지털 파트너로서 고객의 비즈니스 성공을 강력히 지원하고 지속적인 혁신을 이뤄나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

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한편 HNIX는 300명 이상의 전문 인력이 보유한 기술력과 노하우를 바탕으로 범현대그룹을 비롯한 국내 유수 기업을 대상으로 통합유지보수(ITO), 시스템 개발·운영, IT·DX·AX 컨설팅, 정보보안, SI, AI 솔루션 등 전방위 IT 서비스를 제공하는 토탈 IT 서비스 기업이다. 제조·조선·자동차·건설·철강 등 다양한 산업 현장에서 축적한 깊은 노하우를 바탕으로 최근에는 AI·RPA 자동화, 사물인터넷(IoT), 3D 기반 에듀테크 등 미래 융합사업으로 영역을 넓혀가고 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com