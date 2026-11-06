올가홀푸드, 단백질·식이섬유 함께 담은 ‘저온로스팅 고단백&고식이섬유 한봉견과’ 출시

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올가홀푸드(이하 올가)가 견과류에 식물성 단백질과 식이섬유를 더한 'ORGA 저온로스팅 고단백&고식이섬유 한봉견과'를 출시했다고 6일 밝혔다.

'저온로스팅 고단백&고식이섬유 한봉견과'는 호두·아몬드·캐슈넛·피칸 등 견과류에 서리태와 검정약콩, 율무를 배합해 총 7종 원물로 구성됐다. 원물 자체만으로 고단백·식이섬유를 충족하도록 설계했으며, 한 봉(20g)에 단백질 5g과 식이섬유 3g을 담은 것이 특징이다.

신제품에는 원물의 영양 성분을 고려해 과도한 열처리를 줄인 저온 로스팅 방식을 적용했다. 이를 통해 견과류와 서리태, 검정약콩 본연의 고소하고 구수한 풍미를 살려 한 봉으로 다채로운 맛과 식감을 즐길 수 있ㄷ록 했다는 것이 브랜드 측 설명이다.

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제품은 20g씩 개별 포장으로 구성되어 있어 간편하게 휴대, 보관하기에도 좋다. 바쁜 아침이나 출출한 오후에 별도의 준비 없이 즐길 수 있어, 직장과 학교 등 일상 속 다양한 상황에서 건강 간식으로 활용하기 제격이다.

올가홀푸드 상품개발팀 김지수 PM(Product Manager)은 "영양 성분을 고려하는 소비 트렌드에 맞춰 7종 원물 자체만으로 고단백·식이섬유를 충족하는 영양 간식을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 엄선한 원재료와 차별화된 영양 설계를 바탕으로 바쁜 일상 속에서도 간편하게 챙길 수 있는 프리미엄 건강 간식 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com