"게임 그만해" 휴대폰 부순 아버지…20대 딸이 살해

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 휴대폰 게임 문제로 20대 딸이 아버지를 살해한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

인디언익스프레스 등 현지 매체들에 따르면, 인도 수라트 코사드 지역에 사는 55세 남성 라메시 차우한은 1일(현지시각) 퇴근해 집에 돌아온 뒤 아내로부터 딸 카잘(22)이 하루 종일 휴대전화로 게임을 하느라 집안일을 돕지 않는다는 말을 들었다.

화가 난 라메시는 딸에게 휴대전화를 내려놓고 집안일을 도우라고 요구했다. 하지만 카잘이 말을 듣지 않자 휴대전화를 빼앗아 바닥에 내리쳤고, 이 과정에서 휴대전화가 파손됐다.

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이에 격분한 딸은 주방에 있던 압력솥 뚜껑을 집어 아버지의 머리를 가격한 뒤 흉기로 찌른 것으로 조사됐다.

남편의 비명을 듣고 주방으로 달려간 아내는 라메시가 머리와 복부에 상처를 입고 피를 흘린 채 쓰러져 있는 것을 발견했다. 라메시는 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 사망 판정을 받았다.

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신고를 받고 출동한 경찰은 곧바로 카잘을 체포했다.

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경찰 조사에서 라메시가 카잘의 친아버지가 아닌 의붓아버지라는 사실도 드러났다. 카잘의 친아버지는 수년 전 사망했으며, 이후 어머니가 수라트로 이주해 라메시와 재혼한 것으로 전해졌다.

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경찰은 정확한 범행 경위와 사건 전후 상황을 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com