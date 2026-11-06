"뺨 때리고 날아차기까지…" 15분간 여성 7명에 '묻지마 폭행' 덜미

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 도쿄 도심에서 30대 남성이 길을 지나던 여고생과 여대생 등 여성 7명을 상대로 약 15분 동안 무차별 폭행을 저질러 충격을 주고 있다.

피해자들은 복부를 주먹으로 맞거나 뒤에서 날아차기를 당하는 등 공격을 받은 것으로 조사됐다.

TBS 뉴스 등 일본 매체들에 따르면 도쿄 경찰은 6일 39세 남성 A를 폭행 등의 혐의로 체포했다.

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조사에 따르면 A는 지난달 17일 오후 9시쯤 도쿄 거리에서 길을 걷던 20대 여대생의 왼쪽 뺨을 손바닥으로 때린 혐의를 받고 있다.

이어 그는 약 15분 동안 길에서 마주치거나 스쳐 지나가는 여고생과 여대생 등 여성 6명에게 잇따라 폭력을 행사했다.

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그는 피해 여성들의 복부를 주먹으로 때리거나 갑자기 뛰어올라 발로 차는 등 무차별적인 공격을 가한 것으로 전해졌다.

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폭행을 행사한 A는 전철을 타고 달아났지만 경찰이 최근 소재를 파악, 체포에 성공했다.

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피해자들은 모두 가벼운 부상을 입은 것으로 파악됐으며 경찰은 정확한 범행 경위와 동기를 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com