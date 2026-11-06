"대학병원도 동네 의원도 뚫렸다"…연이은 흉기 난동에 의협 "국가가 책임져야"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 서울 신촌 세브란스병원에서 정신건강의학과 교수가 흉기에 찔린 데 이어 경기 가평의 한 의원에서도 환자가 의사와 간호사에게 흉기를 휘두르며 위협하는 사건이 발생했다. 이틀 사이 대학병원과 지역 의원에서 의료진을 겨냥한 흉기 난동이 잇따르면서 진료현장 안전대책을 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

6일 의료계와 경찰 등에 따르면 지난 4일 오후 4시 35분쯤 서울 서대문구 신촌 세브란스병원 본관 5층 정신건강의학과 진료실에서 50대 여성 A씨가 흉기를 휘둘러 B교수를 다치게 했다. A씨는 당시 다른 환자를 진료실로 부르는 과정에서 해당 환자를 따라 들어가 미리 준비한 흉기를 꺼내 공격한 것으로 조사됐다.

B교수는 얼굴과 손 등에 약 5㎝ 길이의 자상을 입고 응급실로 옮겨져 치료받았다. 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 범행 직후 병원 관계자들이 A씨를 제지했으며, 신고를 받고 출동한 경찰은 오후 4시 42분쯤 현장에서 그를 체포했다.

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세브란스병원 사건의 충격이 채 가시기도 전인 5일에는 경기 가평군 설악면의 한 의원에서 60대 남성 C씨가 의사와 간호사에게 흉기를 휘두르며 위협하는 사건이 발생했다.

경찰에 따르면 C씨는 해당 의원에서 진료를 받은 뒤 증상이 오히려 악화됐다며 진통제 투여를 요구했고, 의료진에게 욕설을 하며 흉기를 휘두른 혐의를 받는다. 또한 신고를 받고 출동한 경찰관에게도 흉기를 든 채 위협한 것으로 알려졌다.

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대한의사협회(이하 의협)는 세브란스병원 사건에 이어 가평에서도 흉기 위협이 발생한 데 대해 강한 우려를 나타냈다.

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의협은 6일 입장문을 통해 이틀 사이 대학병원과 지역 의원에서 잇따라 벌어진 사건은 진료현장의 안전 실태를 보여주는 것이라며 정부의 즉각적인 대책 마련을 촉구했다.

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특히 의협은 보안인력과 비상경보장치를 갖춘 대학병원에서도 흉기 난동을 막지 못한 상황에서 소수의 의료진만 근무하는 동네 의원은 더욱 취약할 수밖에 없다고 지적했다. 의원급 의료기관은 대형병원과 달리 별도의 보안인력을 두거나 출입 통제 시스템을 갖추기 어려운 곳이 많아 의료진이 돌발적인 폭력 상황에 노출될 가능성이 크다는 것이다.

또한 의협은 진료 결과에 대한 불만이 폭력으로 이어지는 일이 반복되면 의료진이 생명의 위협을 느끼며 진료할 수밖에 없다고 강조했다.

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이는 의료진 개인의 피해에 그치지 않고 진료 중단과 의료진 이탈로 이어져 다른 환자들의 진료권까지 침해할 수 있다고 우려했다. 필수의료와 지역의료 인력난이 심화하는 상황에서 의료진의 안전마저 보장되지 않는다면 의료 공백이 더 커질 수 있다는 설명이다.

의협은 의료진 보호를 위한 대책이 사후 처벌에만 머물러서는 안 된다고 강조했다. 진료현장의 폭력 위험을 사전에 차단할 수 있도록 보안시설과 비상대응 체계를 강화하고, 대학병원뿐 아니라 의원급 의료기관까지 포괄하는 실효성 있는 안전대책을 마련해야 한다는 주장이다.

의협은 안전한 진료환경을 보장하는 것은 국민의 생명권을 지키기 위한 국가의 책무라며 정부가 진료현장을 지킬 근본적인 대책을 즉각 마련해야 한다고 촉구했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com