세포배양식품 전문기업 팡세, 네덜란드 정부·연구기관에 세포배양식품 산업화 역량 선보여

Advertisement

Advertisement

세포배양식품 전문기업 팡세가 네덜란드 정부와 주요 연구기관 관계자들에게 독자적인 세포배양 기술과 산업화 역량을 소개하며 글로벌 기술협력 확대에 나섰다.

팡세는 지난달 27일 네덜란드 혁신미션(Innovation Mission) 사절단과 주한 네덜란드 대사관 및 네덜란드 정부 관계자 등 약 25명이 서울 강서구에 위치한 자사의 파일럿 생산 연구센터를 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 네덜란드 농수산식량안보자연부(LVVN)와 기업청(RVO)이 추진하는 '대체·미래 단백질 분야 한국 혁신미션'의 일환이다. 네덜란드는 지난 10월 26일부터 30일까지 진행된 이번 프로그램을 통해 한국의 대체단백질 관련 기술을 살펴보고, 양국 간 공동 연구개발(R&D)과 기술 실증, 민관협력 가능성을 모색했다.

Advertisement

방문단에는 세계적인 농식품 연구기관인 바헤닝언대학교와 바이오공정 분야 연구 역량을 갖춘 델프트공과대학교, 네덜란드 세포농업 네트워크 CAN을 비롯해 정밀발효 및 대체단백질 분야 기업 관계자들이 참여했다. 배양육과 정밀발효, 식물성 단백질 등 미래 식품 산업을 이끌 기술 분야에서 한국 기업과의 협력 가능성을 살펴보는 자리였다.

Advertisement

팡세는 이날 기업 소개와 함께 세포배양식품 생산의 핵심 요소인 세포주와 세포배양 배지, 바이오리액터 기술을 설명하고 파일럿 생산 연구센터의 주요 설비와 공정 인프라를 공개했다.

2015년 설립된 팡세는 3D 바이오프린팅과 오가노이드 등 세포배양 기술을 개발해 온 바이오 전문기업이다. 최근에는 축적된 기술과 바이오공정 개발 역량을 바탕으로 동물세포를 배양해 식품 원료를 생산하는 세포배양식품 사업에 집중하고 있다.

Advertisement

Advertisement

특히 세포주부터 배양 배지, 바이오리액터까지 생산에 필요한 핵심 기술을 자체 개발하고 이를 하나의 생산 플랫폼으로 통합했다. 한우 유래 세포주와 식품 소재를 활용한 경제적인 배양 배지, 독자적인 생체모사 관류 배양 기술 등을 앞세워 생산성 향상과 제조원가 절감을 추진하고 있다.

이번에 공개한 파일럿 생산 연구센터는 세포배양식품의 상업화를 위한 생산공정 개발과 스케일업을 담당하는 시설이다. 자체 개발한 산업용 바이오리액터를 활용해 파일럿 생산체계를 구축하고 운영 검증을 마쳤으며, 현재는 더 큰 규모의 바이오리액터 도입을 준비하고 있다. 연구실 수준의 기술을 실제 식품 생산공정으로 확장하기 위한 기반을 마련하고 있는 셈이다. 팡세는 국내 시장 진출을 위한 식품의약품안전처 인허가 심사에도 대응하고 있으며, 향후 상업용 대량 생산시설 구축을 추진할 계획이다.

이성준 팡세 대표는 "네덜란드는 세포농업과 미래 식품 분야에서 세계적인 연구 역량과 혁신 생태계를 보유하고 있다"며 "이번 방문을 통해 네덜란드 정부와 주요 연구기관, 기업 관계자들에게 팡세의 세포배양 기술뿐 아니라 실제 산업화 역량을 소개할 수 있어 뜻깊다"고 말했다. 이어 "세포배양식품의 산업화를 위해서는 세포생물학과 배양 소재, 공정공학, 식품 제조 등 다양한 분야의 기술적 협력이 중요하다"며 "이번 교류가 양국의 기술 전문성과 산업화 역량을 연결하는 실질적인 협력으로 이어지기를 기대한다"고 덧붙였다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com