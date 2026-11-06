"체온 35도 밑으로 떨어지면 위험"…저체온증, 노인·어린이 더 취약

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[스포츠조선 장종호 기자] 기온이 급격히 떨어지는 겨울철에는 저체온증이 생명을 위협하는 응급질환으로 이어질 수 있다. 특히 체온 조절 능력이 떨어지는 노인과 어린이, 추운 환경에서 장시간 일하는 야외 노동자는 각별한 주의가 필요하다. 저체온증은 심부 체온이 35도 미만으로 떨어진 상태로, 초기에는 몸을 떠는 증상으로 나타나지만 체온이 더 낮아지면 의식과 호흡, 심장 기능까지 저하될 수 있다.

저체온증은 건강한 성인에게 일상적인 환경에서 쉽게 발생하지 않는다. 체온이 낮아지면 우리 몸은 근육을 떨게 해 열을 만들고, 추위를 피하는 행동을 유도하는 등 체온을 유지하기 위한 반응을 보이기 때문이다.

그러나 추운 환경에 장시간 노출되면 이러한 생리적 조절 기능만으로 체온을 유지하기 어려워진다. 심부 체온이 35도 미만으로 떨어지면 저체온증으로 진단한다. 체온이 32도 이하로 내려가면 의식이 흐려지고 호흡·맥박·혈압이 떨어지거나 부정맥이 발생할 수 있다. 심한 경우 심정지로 이어져 사망에 이를 수도 있다.

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◇노인·어린이·야외 노동자 특히 주의

같은 추위에 노출되더라도 저체온증 위험은 사람마다 다르다. 노인은 열을 만들어내는 능력과 추위를 감지하는 감각이 함께 떨어진다. 만성질환이나 복용 약물도 체온 조절을 어렵게 하는 요인이 될 수 있다. 특히 고령자나 동반 질환이 있는 환자는 비교적 높은 체온에서도 심장 기능 이상 등 심각한 합병증이 발생할 수 있어 주의해야 한다.

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어린이는 몸집에 비해 체표면적이 넓어 체온을 빠르게 잃는다. 스스로 옷을 챙겨 입거나 추위를 피하기 위한 판단을 내리기 어렵다는 점도 위험 요인이다.

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건설·배달·환경미화 등 추운 날씨에 장시간 야외에서 일하는 노동자도 저체온증에 취약하다. 추위에 노출되는 시간이 길고, 땀이나 비로 옷이 젖으면 체온이 더욱 빠르게 떨어질 수 있다. 따라서 개인의 보온 노력뿐 아니라 충분한 휴식 시간과 따뜻한 쉼터 등 작업 환경을 개선하는 조치도 필요하다.

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◇보온이 기본…의심 증상 나타나면 119 신고

겨울철 저체온증을 예방하려면 체온을 유지하는 것이 가장 중요하다. 야외활동을 할 때는 내의와 외투를 여러 겹 겹쳐 입고, 모자와 장갑 등으로 머리와 손을 보호해야 한다. 옷이 땀이나 비에 젖었다면 가능한 한 빨리 마른 옷으로 갈아입는 것이 좋다.

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음주도 주의해야 한다. 술을 마시면 체온 조절 능력이 떨어지고 추위를 덜 느낄 수 있어 저체온증 위험이 커진다. 술을 마신 상태에서 추운 야외에 오래 머무르는 행동은 피해야 한다.

주변에서 몸을 심하게 떨거나 말이 어눌해지고 반응이 둔해지는 사람을 발견하면 저체온증을 의심해야 한다. 우선 따뜻한 장소로 옮기고 젖은 옷을 벗긴 뒤 담요 등으로 몸을 감싸 체온 손실을 줄여야 한다. 의식이 흐려지거나 호흡·맥박에 이상이 있는 등 심한 저체온증이 의심되면 즉시 119에 신고해야 한다. 무리하게 몸을 문지르거나 뜨거운 물에 담그는 등 임의로 체온을 올리려 하지 말고, 구급대의 안내에 따라 병원으로 이송해 전문적인 재가온 치료를 받아야 한다.

가톨릭대학교 서울성모병원 응급의학과 임지용 교수는 겨울철 저체온증 예방을 위해 추위에 장시간 노출되지 않도록 하고, 특히 노인과 어린이 등 취약계층의 체온 유지에 각별히 신경 써야 한다고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com