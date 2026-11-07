"쌀쌀한 날씨 무턱대고 달리기? 심장엔 독"…안전 러닝 3계명

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 아침저녁으로 기온이 뚝 떨어지는 시기에 준비운동 없이 무작정 야외 러닝에 나섰다간 심장에 심각한 무리가 갈 수 있다. 추운 날씨에는 체온 유지를 위해 혈관이 수축하고 혈압이 상승하는데, 여기에 갑작스러운 고강도 달리기가 더해지면 심근경색이나 부정맥, 심정지 등 심혈관질환 발생 위험이 급증한다. 기저질환자는 물론 평소 건강을 자만하는 러너들도 안전 수칙 준수와 몸이 보내는 경고 신호에 귀를 기울여야 한다. 추운 날씨의 러닝이 심장에 미치는 영향과 안전한 운동을 위한 주의사항을 고려대학교 구로병원 순환기내과 노승영 교수의 도움말로 정리했다.

◇추위에 수축하는 혈관, 심장 부담 커지는 이유

우리 몸은 추위에 노출되면 체온을 유지하기 위해 피부와 말초혈관을 수축시킨다. 이 과정에서 혈관 저항이 증가하고 혈압이 상승하면서 심장은 평소보다 더 큰 부담을 받게 된다. 특히 기온이 급격히 떨어지는 시기에는 이러한 변화가 두드러져 심혈관질환 발생 위험이 높아질 수 있다. 여기에 달리기로 심박수까지 빨라지면 심장에 필요한 산소량도 늘어나 부담이 더욱 커질 수 있다.

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이러한 변화는 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 좁아져 있는 사람에게 더욱 위험할 수 있다. 운동 중 심장에 필요한 혈액이 충분히 공급되지 않으면 협심증이 발생하거나 악화할 수 있으며, 심한 경우 심근경색으로 이어질 수도 있다. 따라서 협심증이나 심근경색 등 심혈관질환을 앓고 있거나 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 기저질환이 있는 사람은 추운 날씨에 러닝을 할 때 각별한 주의가 필요하다.

◇준비 없는 고강도 러닝, 건강한 사람도 안심할 수 없어

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평소 건강한 사람이라도 자신의 체력을 넘어서는 무리한 러닝은 위험할 수 있다. 특히 평소 운동량이 부족했던 사람이 충분한 준비 없이 갑자기 장거리 달리기나 고강도 운동에 도전하면 심장에 과도한 부담이 가해질 수 있다. 운동에 익숙하지 않은 상태에서는 심폐기능이 높은 운동 강도에 충분히 적응하지 못했기 때문이다. 또한 다른 사람의 속도에 무리하게 맞추거나 기록 단축에만 집중하는 것도 자신의 체력을 넘어서는 운동으로 이어질 수 있어 주의해야 한다.

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더욱 주의해야 할 점은 평소 특별한 증상이 없더라도 자신이 알지 못하는 심장질환을 가지고 있을 수 있다는 것이다. 일부 심장질환은 뚜렷한 증상 없이 진행되다가 격렬한 운동 중 처음 발견되기도 한다. 따라서 평소 건강을 자신하더라도 무리하게 기록이나 거리에 도전하기보다는 자신의 체력에 맞춰 운동량을 조절해야 한다. 특히 오랫동안 운동을 쉬었다면 가벼운 운동부터 시작해 시간과 강도를 단계적으로 높이는 것이 바람직하다.

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◇준비운동과 몸의 경고 신호 확인해야

추운 날씨에 안전하게 달리기 위해서는 운동 전 충분한 준비운동이 중요하다. 실내에서 5~10분 정도 가볍게 걷거나 동적 스트레칭으로 몸을 풀고, 야외에서도 천천히 달리기 시작해 운동 강도를 점차 높이는 것이 좋다. 체온 유지를 위해 보온성이 있는 옷을 여러 겹 착용하고, 바람이 강하거나 체감온도가 크게 떨어지는 날에는 실내 운동으로 대체하는 것이 바람직하다. 운동을 마친 후에는 갑자기 멈추지 않고 가볍게 걸으며 심박수를 서서히 낮추는 것이 도움이 된다.

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운동 중 나타나는 몸의 경고 신호도 놓쳐서는 안 된다. 가슴이 조이거나 압박되는 느낌, 평소와 다른 심한 호흡곤란, 어지럼증, 식은땀 등이 나타나면 즉시 운동을 중단해야 한다. 특히 심근경색이 의심되는 증상이 발생하면 단순한 운동 피로로 여기지 말고 신속히 119에 신고해야 한다. 노승영 교수는 "추운 날씨에는 혈관 수축과 혈압 상승으로 심장에 가해지는 부담이 커지기 때문에 무리한 운동은 피해야 한다"며 "러닝은 심혈관 건강에 도움이 되는 운동이지만 자신의 건강 상태와 체력을 고려하지 않으면 오히려 위험할 수 있는 만큼, 충분한 준비운동과 단계적인 강도 조절을 통해 안전하게 운동하는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com