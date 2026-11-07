"목디스크인 줄 알았는데, 사지 마비 위험?"…중장년층 위협 '침묵의 척추 질환'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 평소 별다른 증상이 없다가 어느 날 갑자기 손발의 감각이 둔해지고 근력이 떨어지는 척추 질환이 있다. 심한 경우 사지 마비까지 일으킬 수 있는 '후종인대골화증'이다. 목 뒤쪽에서 척추를 지지하는 인대가 비정상적으로 뼈처럼 굳어 척수 신경을 압박하는 질환으로, 초기에는 증상이 뚜렷하지 않아 목디스크나 단순 노화로 오인하기 쉽다. 특히 질환이 진행돼 척수 손상이 발생하면 신경 기능 회복에 한계가 있을 수 있어 조기 발견과 적절한 치료가 중요하다.

후종인대골화증은 서구권보다 동아시아에서 상대적으로 흔하게 나타나는 것으로 알려져 있다. 유럽과 미주 지역의 유병률은 0.1~1.7% 수준인 반면 동아시아권에서는 0.8~3%로 보고된다. 강남베드로병원 신경외과 윤강준 대표원장은 "특히 50~60대 이후 고령층으로 접어들수록 유병률이 급격하게 상승하는 양상을 보이는 만큼, 초고령화가 심화하고 있는 국내에서는 더욱 주의가 필요하다"고 설명했다.

◇증상 없이 진행되다 가벼운 외상에도 마비 위험…목디스크로 오인도

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척추에는 안정성과 운동성을 유지하는 여러 인대가 있다. 이 가운데 척추체 뒤쪽과 척추관 앞쪽을 따라 세로로 이어지는 조직이 후종인대다. 후종인대는 척추를 지지하고 목이 과도하게 움직이는 것을 막는 역할을 한다. 이 인대 조직이 비정상적으로 뼈처럼 단단해지는 골화 현상을 일으켜 두꺼워지면 척추관이 좁아지고 척수 신경이 압박을 받는다. 이로 인해 신경학적 장애가 나타나는 질환이 후종인대골화증이다.

후종인대골화증은 목 부위 척추인 경추에 발생하는 경우가 많으며, 여러 척추 마디에 걸쳐 다발성으로 나타나기도 한다. 드물게 흉추나 요추에서도 발생할 수 있다. 특히 경추에서 척수 압박이 발생하면 손의 움직임과 보행 기능 등에 영향을 받을 수 있다.

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문제는 질환이 상당히 진행되기 전까지 증상이 거의 없거나 목의 뻐근함, 압박감 등 가벼운 불편감만 나타날 수 있다는 점이다. 윤강준 대표원장은 "초기에는 목디스크와 증상이 비슷해 일반인이 두 질환을 구분하거나 자신의 상태를 정확히 인지하기 어렵다"며 "후종인대골화증은 뼈처럼 변한 인대가 신경을 압박한다는 점에서 목디스크와 차이가 있다"고 설명했다.

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후종인대골화증 환자 가운데 척수 압박이 심한 경우에는 뚜렷한 증상이 없더라도 낙상이나 부딪힘 등 비교적 가벼운 충격으로 신경이 손상될 위험이 있다. 별다른 전조 없이 진행되던 질환이 외상을 계기로 급격히 악화할 수 있는 것이다. 실제로 낙상 등 가벼운 외상 이후 급성 척수 손상과 마비가 발생한 사례도 보고됐다. 외상이 없더라도 질환이 진행돼 척수 압박이 심해지면 손끝 감각 저하, 보행 장애, 배뇨 장애 등으로 이어질 수 있다.

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목디스크뿐 아니라 경추증, 오십견, 어깨관절 질환 등과 증상이 비슷해 다른 질환으로 오인하는 경우도 있다. 목디스크로 생각해 병원을 찾았다가 후종인대골화증을 진단받기도 한다. 특히 40~50대 이상 중장년층과 남성에게서 상대적으로 발병 위험이 높은 것으로 알려져 있다.

◇CT·MRI 등으로 신경 압박 정도 확인…상태에 따라 수술 치료 고려

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후종인대골화증을 정확히 진단하려면 X선 검사와 CT, MRI 등 영상 검사를 통해 상태를 확인해야 한다. 각 검사를 통해 골화된 인대의 범위와 형태, 척수 신경의 압박 정도 등을 살펴본다. 신경학적 손상 정도와 환자의 전반적인 상태를 종합적으로 평가해 치료 방향을 결정한다.

치료 방법은 질환의 진행 정도와 신경학적 증상에 따라 달라진다. 증상이 경미하거나 신경 압박이 심하지 않은 경우에는 약물치료와 물리치료 등 보존적 치료를 고려할 수 있다. 반면 질환이 진행돼 척수 압박이 심하거나 신경학적 증상이 나타난 경우에는 수술적 치료가 필요할 수 있다. 골화된 인대 자체를 약물이나 물리치료로 원래 상태로 되돌리기는 어렵기 때문이다.

윤강준 대표원장은 "후종인대골화증으로 신경학적 증상이 나타났을 때는 이미 척추관이 65% 이상 좁아질 정도로 질환이 진행된 상태일 수 있다"며 "이미 골화된 인대를 원래대로 되돌리기는 어려운 만큼 질환의 상태를 고려해 적절한 수술 치료를 진행하는 것이 권장된다"고 설명했다.

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수술법은 크게 전방접근 수술과 후방접근 수술로 나뉜다. 전방접근 수술은 목 앞쪽으로 접근해 골화된 인대를 제거하거나 척수 신경의 압박을 직접 해소하는 방법이다. 골화 부위를 충분히 제거해 신경 압박을 해소할 수 있지만, 수술 과정에서 척수나 주변 조직이 손상될 위험도 고려해야 한다. 골화 범위가 넓거나 전방 수술로 인한 신경 손상 위험이 큰 경우에는 후궁절제술이나 후궁성형술 등 후방접근을 통한 간접 감압술을 시행할 수 있다.

후종인대골화증이 의심되거나 진단받았다면 목을 과도하게 돌리거나 좌우로 꺾는 동작은 피하는 것이 좋다. 엎드려 책을 보거나 누워서 TV를 보는 자세, 높은 베개를 사용하는 습관 등 목에 부담을 주는 자세도 주의해야 한다. 당뇨병과 비만 등 대사질환도 발병과 관련이 있는 것으로 알려져 있어 적절한 체중 관리와 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 도움이 된다.

윤강준 대표원장은 "후종인대골화증은 생소한 질환인 데다 초기 증상이 뚜렷하지 않아 단순 노화나 목디스크로 인한 증상으로 여기고 방치하기 쉽다"며 "중장년층 이상에서 이상 증상이 나타나면 가볍게 여기지 말고 신속히 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com