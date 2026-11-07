고속도로에 경비행기 추락, 탑승자 2명 사망…사고 직후 불길 휩싸여

사진출처=중부방송(MDR)

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[스포츠조선 장종호 기자] 독일 고속도로에 경비행기가 추락해 탑승자 2명이 숨졌다.

중부방송(MDR) 등 현지 매체들에 따르면 6일(현지시각) 오후 2시 48분쯤 독일 작센안할트주 마그데부르크 북동쪽 A2 고속도로에서 소형 경비행기가 도로 위로 추락했다. 추락한 비행기는 곧바로 불길에 휩싸였다. 출동한 구조대원들은 기체에서 사망자 2명을 수습했다.

현장 사진을 보면 기체 대부분이 파손됐으며 꼬리 부분은 도로 위에 남아 있었다. 일부 잔해는 도로 옆 비탈면에서도 발견됐다.

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경찰은 현재까지 파악된 정보로는 고속도로를 주행하던 자동차 등 다른 차량의 피해는 없는 것으로 파악했다고 밝혔다. 사고 원인은 아직 확인되지 않았다.

현지 매체에 따르면 사고 항공기는 슐레스비히플렌스부르크 지역의 항공 스포츠 클럽인 '에어로 클럽 크롭(Aero Club Kropp)' 소속이다.

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클럽 회장은 탑승자 가운데 한 명은 클럽 회원이고 다른 한 명은 그의 동승자라고 밝혔다.

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당국은 정확한 사고 경위에 대해 조사 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com