어깨 돌릴 때 '딱딱' 소리에 특정 각도에서 통증…'어깨충돌증후군' 의심

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[스포츠조선 장종호 기자] 50대 직장인 A씨는 얼마 전부터 어깨를 돌릴 때마다 '딱딱' 소리가 나기 시작했다. 최근에는 팔을 들어 올릴 때 찌릿한 통증까지 나타났다. 특히 어깨 높이 부근에서 통증이 심해졌다가 팔을 더 올리면 오히려 줄어드는 양상을 보였다. 처음에는 대수롭지 않게 여겼지만 특정 동작에서 통증이 반복되자 병원을 찾았고, 검사 결과 회전근개 손상을 동반한 '어깨충돌증후군' 진단을 받았다

어깨는 우리 몸에서 움직임의 범위가 가장 넓은 관절이다. 팔을 자유롭게 움직일 수 있는 만큼 구조도 복잡하다. 어깨를 감싸며 팔을 움직이고 관절을 안정적으로 잡아주는 네 개의 근육과 힘줄을 '회전근개'라고 한다.

문제는 회전근개 힘줄의 일부는 팔을 들어 올릴 때 어깨뼈 아래의 좁은 공간에서 움직인다. 이 과정에서 힘줄이나 주변 조직이 어깨뼈에 부딪히거나 압박을 받아 통증이 발생할 수 있다. 이처럼 어깨뼈와 힘줄이 서로 충돌하면서 통증을 일으킨다는 의미에서 '어깨충돌증후군'이라고 부른다.

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특징적인 것은 통증이 나타나는 각도다. 팔을 옆으로 들어 올릴 때 약 60~120도 구간에서 통증이 두드러지는 경우가 있다. 어깨 높이 부근에서 통증이 심해졌다가 팔을 아예 더 올리면 오히려 줄어들기도 한다. 이는 팔의 움직임에 따라 회전근개 힘줄과 주변 조직에 가해지는 압박이 달라지기 때문으로 어깨충돌증후군에서 나타날 수 있는 대표적인 증상 중 하나다.

또한 팔을 들어 올릴 때 나타나는 통증 외에도 어깨를 움직일 때 발생하는 소리도 주의 깊게 살펴볼 증상이다. 팔을 돌릴 때 '딱딱' 소리가 나거나 무언가 걸리는 듯한 느낌이 동반되기도 한다. 이러한 소리와 함께 통증이 반복된다면 회전근개 손상이나 주변 조직의 염증 여부를 확인할 필요가 있다.

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중장년층에서는 이러한 증상을 오십견이나 회전근개파열로 오인하기도 한다. 하지만 질환에 따라 통증의 양상과 어깨 움직임에 차이가 있다. 오십견은 관절을 둘러싼 조직이 굳어 스스로 팔을 들어 올리기 어려울 뿐 아니라 다른 사람이 팔을 움직여줘도 운동 범위가 제한되는 경우가 많다. 반면 어깨충돌증후군은 특정 각도에서 통증이 두드러지지만 관절의 움직임은 비교적 유지될 수 있다.

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회전근개파열은 어깨를 움직이는 힘줄이 여러 가지 원인에 의해 찢어진 상태로, 통증과 함께 팔을 들어 올리는 힘이 약해지는 증상이 나타날 수 있다. 다만 어깨충돌증후군과 회전근개파열은 함께 나타날 수도 있어 통증이 발생하는 각도뿐 아니라 관절의 운동 범위와 근력, 힘줄의 손상 여부 등을 종합적으로 살펴야 한다.

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치료는 손상 정도와 통증의 원인에 따라 달라지지만, 대부분은 비수술적 치료부터 고려한다. 통증을 유발하는 동작을 조절하고 약물치료와 운동치료 등을 통해 염증과 통증을 완화하며 어깨 기능을 회복하는 방식이다. 필요에 따라 주사치료를 병행할 수 있다. 회전근개 손상이 심하거나 적절한 보존적 치료에도 증상이 지속되는 경우에는 수술적 치료를 검토할 수 있다. 특히 회전근개파열로 봉합이 필요한 경우 관절내시경을 이용해 찢어진 힘줄을 뼈에 다시 고정하는 회전근개봉합술을 시행할 수 있다.

연세스타병원 민슬기 원장(정형외과 전문의)은 "어깨에서 소리가 난다는 이유만으로 질환을 의심할 필요는 없지만, 특정 각도에서 통증이 반복되거나 팔을 들어 올리는 힘이 약해진다면 회전근개 손상 여부를 확인해야 한다"며 "특히 야간 통증으로 수면에 지장을 받거나 일상적인 동작이 어려워진다면 단순한 근육통으로 넘기지 않는 것이 좋다"고 설명했다.

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이어 "어깨충돌증후군은 통증의 강도뿐 아니라 통증이 나타나는 각도와 관절의 움직임, 근력 변화를 함께 살펴야 한다"며 "정확한 원인을 파악하고 손상 정도에 맞는 치료와 재활을 시행하는 것이 어깨 기능을 회복하는 데 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com