"살짝 넘어졌는데 척추뼈 주저앉았다"…골다공증이 부르는 압박골절, 치료는?

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[스포츠조선 장종호 기자] 70대 여성 A씨는 최근 집 앞 계단에서 발을 헛디뎌 엉덩방아를 찧었다. 대수롭지 않게 여겼지만 다음 날부터 허리 통증이 심해져 병원을 찾았다. 검사 결과 등과 허리 사이 척추뼈가 주저앉는 골다공증성 압박골절로 진단됐다. A씨는 "그냥 가볍게 넘어진 것뿐인데 뼈가 부러질 줄은 몰랐다"고 말했다.

이는 고령층에서는 충분히 일어날 수 있는 일이다. 뼈가 약해지는 골다공증 때문이다. 특히 골다공증이 심한 경우에는 넘어지는 사고뿐 아니라 무거운 물건을 들거나 허리를 굽히는 일상적인 동작만으로도 척추압박골절이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

척추압박골절은 척추뼈가 외부 압력을 견디지 못하고 납작하게 주저앉는 질환이다. 고령층에서는 골다공증이 주요 원인으로 꼽힌다. 골다공증은 골밀도가 감소하고 뼈의 미세구조가 약해지면서 작은 충격에도 쉽게 골절이 발생하는 질환이다. 평소 특별한 증상이 없어 자신도 모르는 사이 진행되는 경우가 많다.

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문제는 골절 이후에도 이어진다. 척추뼈가 주저앉으면서 등이 굽거나 척추 정렬이 변형되면 몸의 무게중심이 앞으로 쏠리고 보행 균형이 불안정해질 수 있다. 이는 낙상 위험을 높이고 또 다른 척추 골절로 이어지는 악순환을 초래한다. 실제로 골다공증성 척추압박골절을 경험한 환자는 추가 골절 위험이 높아 지속적인 관리가 중요하다.

주안나누리병원 척추센터 박정현 원장(신경외과 전문의)은 "고령층의 척추압박골절은 단순한 낙상 사고로만 볼 것이 아니라, 뼈를 약하게 만든 골다공증까지 함께 살펴야 한다"며 "넘어진 뒤 허리나 등 부위에 통증이 지속되거나 움직이기 어려워졌다면 척추 골절 여부를 확인하고 골다공증에 대한 정밀 검사를 받는 것이 중요하다"고 설명했다.

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진단은 척추 X-ray 검사를 통해 뼈의 변형과 골절 여부를 확인하는 것에서 시작한다. 필요에 따라 MRI 검사를 시행하면 급성 골절 여부와 주변 신경 압박 상태 등을 보다 자세히 평가할 수 있다. 이와 함께 골밀도 검사를 통해 골다공증의 정도를 확인하고 추가 골절 위험을 종합적으로 판단한다.

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치료는 골절의 정도와 통증, 척추의 안정성, 환자의 전신 상태 등을 고려해 결정한다. 골절이 비교적 안정적이고 신경학적 이상이 없다면 진통제 등 약물치료와 보조기 착용, 활동 조절을 통한 보존적 치료를 우선 시행한다. 이때 장기간 침상 안정은 오히려 근력 저하와 합병증을 유발할 수 있어 의료진의 판단에 따라 적절한 시기에 움직임을 회복하는 것이 중요하다.

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반면 충분한 보존적 치료에도 심한 통증이 지속되거나 골절로 인해 일상생활이 크게 제한되는 경우에는 경피적 척추성형술을 고려할 수 있다. 척추성형술은 가느다란 바늘을 이용해 골절된 척추뼈 내부에 의료용 골시멘트를 주입하는 시술이다. 골절 부위를 안정화해 통증 완화를 기대할 수 있지만, 모든 압박골절 환자에게 필요한 것은 아니므로 영상검사와 임상 증상을 바탕으로 신중하게 적용해야 한다.

무엇보다 중요한 것은 골절 치료 이후다. 척추성형술로 골절 부위를 안정화하더라도 골다공증 자체가 치료되는 것은 아니다. 뼈가 약해진 상태가 지속되면 다른 척추나 고관절 등에 새로운 골절이 발생할 수 있다. 따라서 골다공증 약물치료와 정기적인 골밀도 평가, 근력 및 균형 운동, 낙상 예방을 위한 생활환경 개선까지 함께 이뤄져야 한다.

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박정현 원장은 "척추압박골절 치료의 목표는 당장의 통증을 줄이는 데 그치지 않고, 환자가 다시 안전하게 걷고 일상생활을 유지하도록 돕는 데 있다"며 "한 번 골절이 발생했다면 추가 골절 위험이 높아진 만큼, 골다공증을 꾸준히 치료하고 관리하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com