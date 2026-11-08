"3년 내 결혼 못 하면 회비 전액 환불"…AI가 '찰떡궁합' 찾아준다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 인공지능(AI)이 결혼 상대를 찾아주는 데이팅 앱이 등장해 화제다. 가입자가 3년 안에 결혼하지 못하면 회원비 전액을 돌려주는 파격적인 조건을 내걸어 더욱 눈길을 끌고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 AI 결혼 중개 서비스 '량페이AI'는 결혼을 목표로 하는 회원에게 3년간 유효한 '결혼 보장 회원권'을 2000위안(약 40만원)에 판매하고 있다. 가입 후 3년이 지나도록 혼인신고를 하지 못하면 납부한 금액을 전액 환불해 준다고 업체는 홍보하고 있다.

서비스 방식도 기존 소개팅 앱과 차별화했다. 여러 사람과 동시에 대화를 나누고 마음에 드는 상대를 선택하는 일반적인 방식과 달리, 한 번에 한 사람만 연결하는 1대1 매칭을 원칙으로 한다. 현재 연결된 상대와의 만남을 종료해야만 다른 후보자를 소개받을 수 있다.

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가입 절차는 까다롭다. 실명과 실제 사진을 등록해야 하며, 미혼 여부도 확인받아야 한다. 서비스 운영 초기 한 달 동안 결혼한 상태에서 가입을 시도한 150여명이 인증 과정에서 걸러진 것으로 알려졌다.

신규 가입자는 약 20분 동안 AI와 대화를 나누며 자신의 정보를 입력한다. 가족관계와 성장 배경, 학력, 직업, 관심사, 성격, 생활 방식은 물론 원하는 배우자의 조건까지 구체적으로 설명해야 한다. AI는 이 대화를 토대로 개인별 특성과 결혼관을 분석해 맞춤형 프로필을 만든다.

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서비스에는 연애 과정에서 발생하는 문제를 분석하는 'AI 전략가' 기능도 포함됐다. 이용자의 프로필과 대화 기록을 바탕으로 상대방의 반응을 분석하고 관계를 이어갈지 판단하는 데 도움을 준다고 업체는 설명했다.

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한 여성 이용자는 소개받은 상대가 연락을 끊자 AI 전략가에게 조언을 구했다. AI는 아무리 바쁜 사람이라도 사흘 안에는 연락이 어려운 이유를 설명하는 것이 바람직하다고 조언했다. 이 여성은 해당 관계를 정리한 뒤 자신과 더 잘 맞는 상대를 만난 것으로 전해졌다.

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회사 측은 환불 재원을 별도 은행 계좌에 보관해 3년이 지나기 전에는 회사 수익으로 사용하지 않는다는 방침도 밝혔다.

현지 보도에 따르면 량페이AI의 가입자는 3만 5000명을 넘어섰고, 유료 전환율은 약 9%에 이른다. 엔젤 투자로 1500만 위안(약 30억원)을 유치한 것으로도 알려졌다. 다만 서비스가 출시된 지 몇 달밖에 지나지 않아 실제 결혼 성사율이나 3년 환불 약속의 이행 실적은 아직 확인되지 않았다.

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중국 네티즌들은 AI가 상대방의 성향과 가치관을 더 정밀하게 분석하면 결혼 생활의 만족도까지 높일 수 있을 것이라는 기대감을 나타냈다. 반면 아무리 정교한 알고리즘이라도 실제 만남에서 느끼는 감정과 외모, 목소리, 생활 속 궁합까지 모두 예측할 수 있겠느냐는 의문도 제기되고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com