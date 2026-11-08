현대차·기아, 루크 동커볼케 디자인 아카이브 전시 개최…10년간 창작 여정 조명

현대차·기아가 오는 24일부터 12월 11일까지 서울 강남구 신사하우스에서 루크 동커볼케 사장의 디자인 아카이브 전시 'Dreams that Resonate(멈추지 않는 꿈)'를 개최한다. 어린 시절부터 현재까지의 기록과 디자인 작업물을 통해 그의 창작 여정을 소개한다. 사진은 전시 포스터. 사진제공=현대차·기아

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현대자동차·기아가 루크 동커볼케 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 겸 최고 디자인 책임자(CDO) 사장의 디자인 철학과 창작 과정을 소개하는 전시회를 개최한다.

현대차·기아는 오는 24일부터 다음 달 11일까지 서울 강남구 신사하우스에서 디자인 아카이브 전시 'Dreams that Resonate(멈추지 않는 꿈)'를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 전시는 동커볼케 사장이 어린 시절 품었던 꿈과 영감이 실제 디자인 작업으로 발전하는 과정을 보여주기 위해 기획됐다. 한 디자이너의 창의적 여정을 통해 관람객들이 새로운 꿈과 가능성을 발견할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

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전시장에는 동커볼케 사장의 어린 시절부터 현재까지의 기록과 디자인 작업물을 재구성해 선보인다. 추상적인 디자인 개념을 설명하는 데 그치지 않고 실제 작업 과정에서 만들어진 기록과 제작물을 전시해 디자인이 구체화되는 과정을 살펴볼 수 있도록 했다.

자동차 디자인에 익숙하지 않은 관람객도 쉽게 이해할 수 있도록 전시를 구성했다. 디자인 관련 학과 학생과 자동차 애호가뿐 아니라 어린이를 포함한 일반 관람객 누구나 무료로 관람할 수 있다. 세부 프로그램은 추후 공개될 예정이다.

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동커볼케 사장은 2016년 현대차·제네시스 디자인 총괄로 합류한 이후 10년 이상 현대차·기아의 디자인 혁신을 이끌어 왔다. 자동차 디자인 분야에서의 성과를 인정받아 2022년 월드 카 어워즈에서 '올해의 인물'로 선정됐으며, 2023년에는 미국 뉴스위크가 선정한 '세계 자동차 산업의 위대한 파괴적 혁신가들'에서 '올해의 혁신 디자이너'로 이름을 올렸다.

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현대차·기아 관계자는 "이번 전시는 한 명의 디자이너를 소개하는 공간을 넘어, 꿈과 상상력이 어떻게 새로운 가능성으로 이어지는지를 보여주는 자리"라며 "디자인과 자동차를 사랑하는 사람뿐 아니라 자신의 꿈을 키워가는 모든 이들에게 의미 있는 영감의 시간이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com